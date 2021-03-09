СМИ выяснили имя загадочного гостя Путина из Европы

Им оказался давний друг лидера

Несколько дней назад Владимир Путин сообщил, что к нему приезжал один близкий знакомый, которого очень удивила "живая" Москва на фоне пандемии. Тот рассказал президенту, что у него на родине, в Европе, людей на улицах практически нет.

Как уточнял Песков, встреча с гостем носила личный характер. Но кто именно посетил главу России не раскрывали. Сейчас СМИ удалось выяснить подробности.

По данным "Коммерсанта", в гости к Путину приезжал бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон. Политики сотрудничали в период, когда чиновник занимал пост в правительстве Франции с 2007 по 2012 годы, и с тех пор поддерживают дружеские отношения.