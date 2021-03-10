Киев придумал новый план по Донбассу и ждет одобрения Москвы

Киев придумал новый план по Донбассу и ждет одобрения Москвы
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеГлавное национальное достояние Украины очень скоро придет в упадок - эксперты
На Украине похвастались "очень серьезным шагом" в решении конфликта на юго-востоке страны

Украина нашла способ решить ситуацию в Донбассе. Киев доработал план, который придумал Берлин и Париж. Теперь Незалежная ждет, что Россия даст добро на эту стратегию. Об этом поведал глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

По его словам, основа плана опирается на положения минских соглашений, а также там соблюдаются международные нормы. Ермак надеется, что через пару недель план станет предметом активной дискуссии, а также его обговорят во время видеоконференции в "нормандском формате". 

В чем именно заключается этот "серьезный шаг", сподвижник Зеленского рассказывать не стал, передает РИА "Новости" со ссылкой на запрещенный в РФ портал "Укринформ". При это Ермак также заявил, что если Россия откажется признать этот план, то это будет значить лишь одно – Москва не хочет прекращать вооруженный конфликт на юго-востоке Украины, добавляет Lenta.ru.

Ранее на Украине обвинили Россию в подготовке провокаций в Донбассе. Там заявили, что Москва якобы хочет заморозить конфликт по абхазскому сценарию. 

Тем временем российские журналисты раскрыли настоящее отношения президента РФ Владимира Путина к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому на примере их встречи на "нормандском саммите" в конце 2019 года. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

крым наш
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свинокаклы спят ещё что-ли?
Друг из Телави
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Украина не хочет прекращать Гражданскую войну на юго-востоке Украины. Дорогие украинские друзья, когда вы уже поймёте, что совершать Госпереворот и устраивать Гражданскую войну - это вам не лобио кушать.
Когда вы уже поумнеете?
Пэдро
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если скаклы трындят о чьих то провокациях то значит они же их и готовят!Старо как мир- вор громче всех орет "Держи вора!"
Мыкола
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Ну ничего нового у скакуасов! завернули очередной кусок <цензура> в конфетную обертку и при этом "А вот не скажем что там под оберткой! а не возьмёте -ах какие не культурные общемировые правила не соблюдаете!"
Гость162358
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Гость156726
План по пунктам с порядком выполнения (даже нумерованный) есть в Минских соглашениях.
Это дополнительное разъяснение действий, было разработано позднее. Так называемая "формула Штайнмаера".

Разумеется, украинская часть не хочет исполнять уже первые два пункта.
Гость162358
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Гость158521
Любое отступление от Минских соглашений это обман, соглашения для того и создвались и переделывались Минск 2 чтобы разрешить ситуацию. А все эти пляски с бубном с Украинской стороны направлены на их обход в свою пользу. Так что пляшите дальше ваши предложения Россия не примет.
Минские соглашения это компромисс, который теоретически сдал бы Украине Донецк и Луганск.
Другое дело, что на Украине такое количество радикального быдла, что они в принципе не примут никакие компромиссы.
Минские соглашения это ловушка, которую подписал Шоколадный, и прикрываясь которой скоро легализуют ДЛНР. Надо только, чтобы от них официально отказался Киев.
Гость162360
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Будет большая беда..
Гость158521
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Любое отступление от Минских соглашений это обман, соглашения для того и создвались и переделывались Минск 2 чтобы разрешить ситуацию. А все эти пляски с бубном с Украинской стороны направлены на их обход в свою пользу. Так что пляшите дальше ваши предложения Россия не примет.
Гость157329
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Уже есть минские соглашения,так что ненадолго что то придумывать новое.хохол самое хитрожопое млекопитающее.
Гость156726
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План по пунктам с порядком выполнения (даже нумерованный) есть в Минских соглашениях.
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