На Украине похвастались "очень серьезным шагом" в решении конфликта на юго-востоке страны

Украина нашла способ решить ситуацию в Донбассе. Киев доработал план, который придумал Берлин и Париж. Теперь Незалежная ждет, что Россия даст добро на эту стратегию. Об этом поведал глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

По его словам, основа плана опирается на положения минских соглашений, а также там соблюдаются международные нормы. Ермак надеется, что через пару недель план станет предметом активной дискуссии, а также его обговорят во время видеоконференции в "нормандском формате".

В чем именно заключается этот "серьезный шаг", сподвижник Зеленского рассказывать не стал, передает РИА "Новости" со ссылкой на запрещенный в РФ портал "Укринформ". При это Ермак также заявил, что если Россия откажется признать этот план, то это будет значить лишь одно – Москва не хочет прекращать вооруженный конфликт на юго-востоке Украины, добавляет Lenta.ru.

Ранее на Украине обвинили Россию в подготовке провокаций в Донбассе. Там заявили, что Москва якобы хочет заморозить конфликт по абхазскому сценарию.

Тем временем российские журналисты раскрыли настоящее отношения президента РФ Владимира Путина к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому на примере их встречи на "нормандском саммите" в конце 2019 года.