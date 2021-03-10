В Кремле оценили вероятность встречи Путина с Зеленским

В Кремле оценили вероятность встречи Путина с Зеленским
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава РФ всегда идет навстречу другим лидерам

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил вероятность личной встречи российского лидера Владимира Путина с главой Незалежной Владимиром Зеленским. Как отметил пресс-секретарь президента РФ сегодня, 10 марта, глава РФ в принципе никогда не опровергает информацию ни о каких встречах.

Песков уточнил, что президент всегда идет навстречу, особенно в том случае, когда диалог с главой другого государства может оказаться результативным и принести пользу для обеих сторон.

Тем не менее, напомнил официальный представитель Кремля, любую встречу необходимо хорошо подготовить – речь в данном случае идет о выполнении договоренностей.

"Мы говорим о минском комплексе мер, во вторую очередь говорим о тех договоренностях, которые были достигнуты в Париже", – приводят "Известия" заявление российского госслужащего.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовит площадку для видеоконференции в рамках "нормандского формата". Украинский лидер также сообщил, что встретится с каждым из президентов лично, если конференция по каким-то причинам не состоится. Позднее один из источников в Кремле сообщил, что стремление Зеленского к встрече с лидерами "нормандской четверки" остается его личным делом.

Накануне глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев доработал план по урегулированию ситуации в Донбассе, придуманный ФРГ и Францией. Теперь же украинская сторона ожидает одобрения России.

В Кремле же позднее заявили, что не получали от Киева никакой информации по "новому плану", а главными договоренностями по Донбассу остаются Минские соглашения.

Егор МАЛКОВ

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Гость158822
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Наша Раша Пфедераша
Новости msn. В России Песков прокомментировали решение замедлить Twitter. В России легли сайты Путина, Госдумы и Роскомнадзора. И шо , <цензура>, чтобы бороться с детской порнографией нужно валит систему управления страной или топтать помидоры и курей бульдозерами? Настоящие бараны...
С чего вы взяли что в Twitter работают бараны?
Гость158822
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Гость162624
С кагэбэшным недомерком встречаться бесполезно, это есть недоговороспособное <цензура>.
А когда это Зеленский работал в КГБ?
Гость157347
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Гость162624
С кагэбэшным недомерком встречаться бесполезно, это есть недоговороспособное <цензура>.
Дык договаривать с вашим клоуном - потеря времени. наобещает кучу и ничего не сделает, в прочем как и всегда. Это тоже самое, что договариваться с аквариумной рыбкой. пузыри пускает, хвостом шевелит, точно так же как ваш высокий, статный и умный красавец президет Зе.
Гость162624
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С кагэбэшным недомерком встречаться бесполезно, это есть недоговороспособное <цензура>.
Антимайдан
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Дубовая хитрожопость хохлов шита белыми нитками, эти недоноски не поняли до сих пор что ублюдки и дебилы живут только в Хохлорейхе.
Наша Раша Пфедераша
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Новости msn. В России Песков прокомментировали решение замедлить Twitter. В России легли сайты Путина, Госдумы и Роскомнадзора. И шо , <цензура>, чтобы бороться с детской порнографией нужно валит систему управления страной или топтать помидоры и курей бульдозерами? Настоящие бараны...
Гость Вовка Шилов 0505707696
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Вести Крембляндии.Конвульсии России
hi! Обрушение российского Интернета: Война с Twitter положила сайты Qiwi, ВТБ24 и Алфа-банка. Роскомнадзор с утра планировал замедлить работу социальной сети Twitter. Упал крупнейший в России провайдер "Ростелеком". Упали сайты Госдумы и Кремля, Роскомнадзора, правительства, МВД, СК РФ, Совета Федерации, Совета безопасности РФ, Минцифры, Минэкономики, Минпромторга и т п. Песков тут же выступил с заявление, что сбой интернета связан с хакерской атакой украинских хакеров-правосеков. На всех российских экранах висела заставка: "Слава Героям! Пипец Пиндероссии! С приветом Ярош-правосек!"
Ты, у своей СПИДозно-сифилитичной плечевой западенской бандеровской проститутки мамки, спрашивал, от кого она тебя зачала? От хохлоСВИНЬИ или укроБАРАНА?
Гость162606
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Это тоже самое, что провести диалог с моим котом. Зеленский там никто.
Гость153749
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Пескову уже давно пора присвоить статус ИНОагента. "Бабки" у него и "бабки" у Навки давно на западе.Детишки на западе, гражданство иностранное поди тоже имеется.
Гость162441
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Вести Крембляндии.Конвульсии России
hi! Обрушение российского Интернета: Война с Twitter положила сайты Qiwi, ВТБ24 и Алфа-банка. Роскомнадзор с утра планировал замедлить работу социальной сети Twitter. Упал крупнейший в России провайдер "Ростелеком". Упали сайты Госдумы и Кремля, Роскомнадзора, правительства, МВД, СК РФ, Совета Федерации, Совета безопасности РФ, Минцифры, Минэкономики, Минпромторга и т п. Песков тут же выступил с заявление, что сбой интернета связан с хакерской атакой украинских хакеров-правосеков. На всех российских экранах висела заставка: "Слава Героям! Пипец Пиндероссии! С приветом Ярош-правосек!"
Уже нахреначился спозаранку. Ты просыпаешься уже в дупу пьяным что ли?
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