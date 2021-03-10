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Дмитрий Песков сообщил о том, что послание Владимира Путина парламенту отложили. Новая дата пока не известна.
Слова пресс-секретаря президента РФ передает РИА "Новости".
"Ориентировочно тоже пока нет, сдвигается дата, как вы видите, сдвигается вправо. Но точную дату пока вам не могу назвать", - отметил Песков.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что российский лидер обратится к Федеральному собранию в конце марта – начале апреля. Послание главы государства прозвучит тогда, когда можно будет подвести итоги продолжительной борьбы с COVID-19.
Также будут подняты темы, касающиеся социально-экономического, технологического и другого развития страны.
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