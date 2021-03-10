Стало известно о переносе послания Путина Федеральному собранию

Точные сроки еще не определены

Дмитрий Песков сообщил о том, что послание Владимира Путина парламенту отложили. Новая дата пока не известна.

Слова пресс-секретаря президента РФ передает РИА "Новости".

"Ориентировочно тоже пока нет, сдвигается дата, как вы видите, сдвигается вправо. Но точную дату пока вам не могу назвать", - отметил Песков.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что российский лидер обратится к Федеральному собранию в конце марта – начале апреля. Послание главы государства прозвучит тогда, когда можно будет подвести итоги продолжительной борьбы с COVID-19. 

Также будут подняты темы, касающиеся социально-экономического, технологического и другого развития страны.

Анастасия ГОРЮНОВА

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Стало известно о решении Путина о дате удара КАЛИБРАМИ по Верховной <цензура> АДЕ!
С Р А Д Е!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гость Вовка Шилов 0505707696
Пожаловаться Ответить
Стало известно о решении Путина о дате удара КАЛИБРАМИ по Верховной <цензура> АДЕ!
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