Президент России принимал совсем не того, кого назвали журналисты

Владимир Путин не встречался с Франсуа Фийоном. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Тем самым было опровергнуто известие о приезде к президенту РФ экс-главы французского правительства. Пресс-секретарь назвал эту информацию "неверной".

Раскрывать имя зарубежного гостя российского лидера его пресс-секретарь не стал. И пояснил, что указанная встреча носила личный характер, передает РИА "Новости".

Также в Кремле оценили возможность встречи Владимира Путина с президентом Украины. Она не исключена, но должна быть обстоятельно подготовлена, заявил Дмитрий Песков.

Ранее СМИ назвали загадочного европейского гостя российского лидера. В прессе появились сообщения, будто его посетил бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон.