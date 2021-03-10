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Владимир Путин не встречался с Франсуа Фийоном. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Тем самым было опровергнуто известие о приезде к президенту РФ экс-главы французского правительства. Пресс-секретарь назвал эту информацию "неверной".
Раскрывать имя зарубежного гостя российского лидера его пресс-секретарь не стал. И пояснил, что указанная встреча носила личный характер, передает РИА "Новости".
Также в Кремле оценили возможность встречи Владимира Путина с президентом Украины. Она не исключена, но должна быть обстоятельно подготовлена, заявил Дмитрий Песков.
Ранее СМИ назвали загадочного европейского гостя российского лидера. В прессе появились сообщения, будто его посетил бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон.
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