Снова не смог говорить: Байдена застали врасплох в магазине

Снова не смог говорить: Байдена застали врасплох в магазине
Джо Байден. Фото: Kevin Dietsch/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Американскому главе не дали отвечать на вопросы помощники

Лидер американцев Джо Байден снова попал в странную ситуацию. Его помощники решили, что лучше знают, как должно выстраиваться общение президента США с простым народом и его представителями в виде корреспондентов. Байден собирался побеседовать с журналистами, однако был вынужден замолкнуть.

Инцидент произошел во время визита Байдена в хозяйственный магазин в Вашингтоне. Там главнокомандующий Америки в течение 10 минут осматривал торговую точку в компании ее владельцев. Как ожидалось, вокруг первого лица государства столпились журналисты. Представители прессы пытались пообщаться с Байденом и тот, на первый взгляд, был не против.

В частности, ему задали вопрос о кризисе на американо-мексиканской границе. Только президент открыл было рот, как его помощники бесцеремонно прервали своего главнокомандующего и разогнали корреспондентов. Странной историей из жизни американского президента поделилось издание Daily Mail.

Как отмечает Fox News, Байден вот уже 48 дней находится в кресле главы Америки. Однако за все это время он еще ни разу не участвовал в официальной пресс-конференции. Такая скрытность от журналистов является рекордной за последние сто лет. Все предшественники Байдена открыто общались с прессой спустя примерно месяц после инаугурации.

Отметим, американский президент уже не раз попадал в курьезные случаи. До этого он забыл имя главы Пентагона. Также Белый дом экстренно прерывал его выступление. В январе этого года большой резонанс вызвало видео, на котором Байден "проиграл бой" шариковой ручке.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Настоящий ОДЕССИТ
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Пора готовить четное число гвоздик.)
гость
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Жаль что они все не такие же как он.
Гость162438
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Гость162484
Всему миру известно, управляет страной Клинтон через свою ставленницу Камилу, или как ее называют верблюдицей.
Поэтому речи о том что бы он где то выступал без готового текста, не может быть.
Все ожидают когда Байдена можно отправить по здоровью на больничную койку до конца своих дней, на это у них запланирован максимум год, после чего верблюдица сядет в кресло, и будет уже не скрываясь выполнять волю Хилари.
хоспади,только не нужно еще одну ветошь приплетать,кто такая хилари,обычная старая тетека жадная до власти,да раскрученная благодаря мужу экс президенту
вот только сша и западом в целом не они управляют а глобалисты у которых в руках основной мировой капиталл ,банки,корпорации,связи,родство между собой
хилари для них собаченка как и бидон,с трампом промашка у них вышла и они сделали все,наплевав на свои законы.чтобы убрать его
а сша это пристанище их капиталлов,удобное и обустроенное чтобы рулить миром
Гость162484
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Всему миру известно, управляет страной Клинтон через свою ставленницу Камилу, или как ее называют верблюдицей.
Поэтому речи о том что бы он где то выступал без готового текста, не может быть.
Все ожидают когда Байдена можно отправить по здоровью на больничную койку до конца своих дней, на это у них запланирован максимум год, после чего верблюдица сядет в кресло, и будет уже не скрываясь выполнять волю Хилари.
крым наш
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оставьте в покое маразматика!!!!
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