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Евросоюз намерен ввести новую порцию санкций в отношении представителей органов власти из России, стран Азии и Африки. Об этом сообщает издание NEWS.ru со ссылкой на DPA. Отмечается, что агентство подает информацию без упоминания своих источников.
Предположительно, рестрикции введут в рамках новой процедуры, называемой "европейским актом Магнитского". Угодившие под дубину Брюсселя лица не смогут въехать в страны ЕС, а их активы в европейском сообществе заблокируют.
По данным издания, Брюссель намерен держать в секрете черный список попавших под ограничения до момента вступления их в силу. Это делается для того, чтобы санкционированные граждане не смогли вывести свои средства заранее.
Пакет мер еврочиновники должны подготовить к заседанию глав МИД стран ЕС, которое состоится 22 марта.
Напомним, "европейский акт Магнитского" коллективный Брюссель впервые задействовал 2 марта из-за ситуации с осужденным за махинации в "Ив Роше" Алексеем Навальным.
Тогда под ограничения попали генпрокурор России Игорь Краснов, глава
СКР Александр Бастрыкин, начальник ФСИН Александр
Калашников и руководитель Росгвардии Виктор Золотов.
Одновременно со Старым светом рестрикции в этот же день ввели власти США.
В стране крайне тяжелая ситуация из-за коронавируса