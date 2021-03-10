Польша выслала белорусского дипломата

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Польша высылает белорусского посла в ответ на аналогичные действия Белоруссии.
Об этом сообщил замглавы польского МИД Марчин Пшидач.
"В ответ на враждебные и безосновательные действия властей Белоруссии в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня объявила персоной нон-грата дипломата посольства Белоруссии в Варшаве",
– написал политик в своем "Твиттере".
Напомним, что ранее МИД Белоруссии предложил польскому консулу покинуть территорию республики, поскольку он принимал участие в неофициальном мероприятии, которое было посвящено "дню проклятых солдат".
В стране крайне тяжелая ситуация из-за коронавируса