Польша выслала белорусского дипломата

Варшава объвила политика РБ персоной нон-грата

Польша высылает белорусского посла в ответ на аналогичные действия Белоруссии.

Об этом сообщил замглавы польского МИД Марчин Пшидач.

"В ответ на враждебные и безосновательные действия властей Белоруссии в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня объявила персоной нон-грата дипломата посольства Белоруссии в Варшаве",

– написал политик в своем "Твиттере".

Напомним, что ранее МИД Белоруссии предложил польскому консулу покинуть территорию республики, поскольку он принимал участие в неофициальном мероприятии, которое было посвящено "дню проклятых солдат".