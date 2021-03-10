Польша выслала белорусского дипломата

Варшава объвила политика РБ персоной нон-грата

Польша высылает белорусского посла в ответ на аналогичные действия Белоруссии. 

Об этом сообщил замглавы польского МИД Марчин Пшидач. 

"В ответ на враждебные и безосновательные действия властей Белоруссии в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня объявила персоной нон-грата дипломата посольства Белоруссии в Варшаве", 

написал политик в своем "Твиттере". 

Напомним, что ранее МИД Белоруссии предложил польскому консулу покинуть территорию республики, поскольку он принимал участие в неофициальном мероприятии, которое было посвящено "дню проклятых солдат".

Юлия МИХАЙЛОВА

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