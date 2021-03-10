Польша обвинила российского консула в распространении коронавируса

Польша обвинила российского консула в распространении коронавируса
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Варшаве считают, что раскрыли коварный план

Спецслужбы Польши обвинили дипломата из России в распространении коронавирусной инфекции.

Речь идет о российском консуле в Познани. Этой зимой его выслали из Польши. Такие действия руководство страны предприняло в ответ на наше решение выгнать польского консула, который трудился в Санкт-Петербурге. Правда, у России на то были весомые причины: высокопоставленный поляк принимал активное участие в незаконной акции протеста.

Между тем, ответной высылкой в Варшаве решили не ограничиваться. Теперь россиянина обвиняют в распространении опасного вируса. Так, пресс-секретарь польского координатора спецслужб заявил, что, будучи зараженным, наш консул пренебрег требованиями самоизоляции и прогуливался в общественных местах. Также Станислав Жарин объявил, что "хитроумный" носитель вируса якобы не отказывал себе в удовольствии посещать официальные встречи.

В польской прессе также заявляют, что дипломат вместе с наследницей узнали о том, что заражены коронавирусной инфекцией, еще 21 января. Более того, за три дня до получения ими положительного результата теста, инфекцию выявили у супруги дипломатического работника, передает РИА "Новости".

Кстати, у Польши не самые добрососедские отношения не только с Россией, но и с Белоруссией. Буквально сегодня Варшава решила выслать белорусского дипломата и объявить его персоной нон-грата. Такое решение Польша опять же приняла в ответ на аналогичные действия Белоруссии. При этом их генконсула прогнали из Республики за дело: тот участвовал в мероприятии, связанном с польскими праворадикалами.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость157347
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Дидулак
Руские как криси толко вред делаю иним народам пока хозяйин им неодасть по мордишке. Когда им собачий череп лопнет тогда угамонится однажды на свегда.
Шел бы ты отседа, имбицил амбарный! Если уж что-то собираешься "писать", пиши на листочках и развешивай в своем ауле на заборах. Не ходи в интернет, ты смешон!
Дидулак
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Руские как криси толко вред делаю иним народам пока хозяйин им неодасть по мордишке. Когда им собачий череп лопнет тогда угамонится однажды на свегда.
Гость157918
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Себя пся крев считают чуть ли не англосаксами, а всех кто восточнее презирают и считают ниже себя. Польский комплекс неполноценности к западным нациям и комплекс превосходства к восточным особенно к славянам. Вот такое оно славянское братство. Все савяне враждебны к себе и это на руку западу, читай пиндосам / англам. Если бы не Россия, славян бы уже извели западные нацисты.
Гость158521
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У поленьев совсем крыша улетела, придурки.
гость
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<цензура>*тые твари
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