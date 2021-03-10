На Смоленской площади заявили о вмешательстве Британии во внутренние дела РФ

Посольство РФ в Лондоне направило МИД Великобритании представление по поводу антироссийской кампании в СМИ. Об этом сообщает пресс-служба нашей дипмиссии.

Отмечается, что данный демарш сделан в связи с утечкой документов, согласно которым британское правительство ведет "широкомасштабную программу по системному влиянию на русскоязычное медиапространство".

Москва видит в действиях Лондона намерение "очернить" Россию на международной арене, что на Смоленской площади расценивают "как грубое вмешательство во внутренние дела" РФ и "стремление расшатать внутриполитическую ситуацию" в нашей стране.

Реакцию британской стороны в дипмиссии назвали неконструктивной и констатировали, что "усиливает впечатление о системной работе" Лондона против Москвы.

Ранее об утечке документов Форин-офиса рассказала директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. По ее данным, в фокусе работы британцев, выстроивших сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте соцсетей, в частности, оказались "Медуза" и "Медиазона".

О том, что посольство сделает представление Лондону по этому поводу, Захарова объявила 5 марта, передает РИА "Новости".

