Курс рубля
- Доллар по 120: Белый дом готовит удар по российской экономике
- Курс евро рухнул до сентябрьского минимума
- В какой валюте стоит хранить сбережения этой весной: комментарий эксперта
Посольство РФ в Лондоне направило МИД Великобритании представление по поводу антироссийской кампании в СМИ. Об этом сообщает пресс-служба нашей дипмиссии.
Отмечается, что данный демарш сделан в связи с утечкой документов, согласно которым британское правительство ведет "широкомасштабную программу по системному влиянию на русскоязычное медиапространство".
Москва видит в действиях Лондона намерение "очернить" Россию на международной арене, что на Смоленской площади расценивают "как грубое вмешательство во внутренние дела" РФ и "стремление расшатать внутриполитическую ситуацию" в нашей стране.
Реакцию британской стороны в дипмиссии назвали неконструктивной и констатировали, что "усиливает впечатление о системной работе" Лондона против Москвы.
Ранее об утечке документов Форин-офиса рассказала директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. По ее данным, в фокусе работы британцев, выстроивших сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте соцсетей, в частности, оказались "Медуза" и "Медиазона".
О том, что посольство сделает представление Лондону по этому поводу, Захарова объявила 5 марта, передает РИА "Новости".
В стране крайне тяжелая ситуация из-за коронавируса