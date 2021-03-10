Москва сделала Лондону представление по антироссийской кампании в СМИ

На Смоленской площади заявили о вмешательстве Британии во внутренние дела РФ

Посольство РФ в Лондоне направило МИД Великобритании представление по поводу антироссийской кампании в СМИ. Об этом сообщает пресс-служба нашей дипмиссии.

Отмечается, что данный демарш сделан в связи с утечкой документов, согласно которым британское правительство ведет "широкомасштабную программу по системному влиянию на русскоязычное медиапространство".

Москва видит в действиях Лондона намерение "очернить" Россию на международной арене, что на Смоленской площади расценивают "как грубое вмешательство во внутренние дела" РФ и "стремление расшатать внутриполитическую ситуацию" в нашей стране.

Реакцию британской стороны в дипмиссии назвали неконструктивной и констатировали, что "усиливает впечатление о системной работе" Лондона против Москвы.

Ранее об утечке документов Форин-офиса рассказала директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. По ее данным, в фокусе работы британцев, выстроивших сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте соцсетей, в частности, оказались "Медуза" и "Медиазона".

О том, что посольство сделает представление Лондону по этому поводу, Захарова объявила 5 марта, передает РИА "Новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Президент Чехии отправляет главу Минздрава в отставку из-за отказа от "Спутника V"

В стране крайне тяжелая ситуация из-за коронавируса

На эмоциях: Путин и Эрдоган ударили по столу во время встречи - видео

Случай произошел после слов турецкого лидера

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей