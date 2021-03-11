Государство необходимо отстраивать с нуля, убежден политик

Экономика Украины за последние несколько лет вернулась к показателям двадцатилетней давности. В настоящее время ее восстановление не представляется возможным, считает экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Политик отметил, что даже при росте ВВП в 10% ежегодно Незалежная достигнет уровня восьмилетней давности минимум через 10 лет.

"С вычетом денег, присылаемых заробитчанами, которые власти включают в ВВП, наш провал к 2013 году, который не был образцовым, снизился в полтора раза", – заявил политик в эфире телеканала "НАШ".

Однако в попытках восстановить промышленность украинские власти столкнутся с главной проблемой в виде дефицита трудовых ресурсов – квалифицированные специалисты уже давно покинули страну и работают в странах Евросоюза, убежден лидер партии "НАШИ".

Мураев также заявил, что "спасение" украинской экономии не может гарантировать ни прекращение донбасского коннфликта, ни возвращение к прежним отношениям с российской стороной – государство нуждается в полноценном восстановлении с нуля. Действующие власти же не осознают катастрофы.

"Вы думаете, мы нужны кому-то с товарами, которые продавали с высокой добавочной стоимостью в 2013–14 годах? Нет, по всем позициям", – считает политик.