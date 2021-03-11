Украинскую экономику невозможно восстановить - экс-депутат Рады

Украинскую экономику невозможно восстановить - экс-депутат Рады
Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Государство необходимо отстраивать с нуля, убежден политик

Экономика Украины за последние несколько лет вернулась к показателям двадцатилетней давности. В настоящее время ее восстановление не представляется возможным, считает экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Политик отметил, что даже при росте ВВП в 10% ежегодно Незалежная достигнет уровня восьмилетней давности минимум через 10 лет.

"С вычетом денег, присылаемых заробитчанами, которые власти включают в ВВП, наш провал к 2013 году, который не был образцовым, снизился в полтора раза", – заявил политик в эфире телеканала "НАШ".

Однако в попытках восстановить промышленность украинские власти столкнутся с главной проблемой в виде дефицита трудовых ресурсов – квалифицированные специалисты уже давно покинули страну и работают в странах Евросоюза, убежден лидер партии "НАШИ".

Мураев также заявил, что "спасение" украинской экономии не может гарантировать ни прекращение донбасского коннфликта, ни возвращение к прежним отношениям с российской стороной – государство нуждается в полноценном восстановлении с нуля. Действующие власти же не осознают катастрофы.

"Вы думаете, мы нужны кому-то с товарами, которые продавали с высокой добавочной стоимостью в 2013–14 годах? Нет, по всем позициям", – считает политик.

Ранее представитель фракции "Оппозиционная платформа" Вадим Рабинович заявил, что кредитную программу, предоставленную для украинской стороны от МВФ, стоит расценивать как капитуляцию. А лидер партии Виктор Медведчук назвал политику украинских властей стремлением к государственному краху. При этом глава Института развития украинской экономики Александр Гончаров заявлял, что страну ожидает "мясорубка" из-за глобального кризиса и коронавирусной пандемии, пишет РИА "Новости".
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость163129
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Мыкола Взадубандура
это Россия в заднице?? не повторяй батенька дешёвую трепотню гозманов,беней диктовых ванальных и прочих друзей скакуасов
В стоило хохловский холоп тогда немецкий Гетманн говорит.
Мыкола Взадубандура
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Гость158356
Никакой, просто людей нормальных жалко. Согласен и Россия, и Украина находятся в заднице, только вот Украина намноооооого глубже, причем на столько что сама она уже оттуда вряд ли выберется
это Россия в заднице?? не повторяй батенька дешёвую трепотню гозманов,беней диктовых ванальных и прочих друзей скакуасов
Мыкола Взадубандура
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надо же какую страшную "тайну" раскрыл!!)))Про то как скакуасы уничтожают промышленность логистику инфраструктуру квалифицированную рабочую силу и научные кадры говорилось ещё с первого майдауна! За всем этим разгромом торчат ухи пендосов и они их особо не прячут!! Восстанавливать говорите?? Дык кто ж вам дост то???? Поезд ушёл ! Хотели вышиванку , шаровары и кружевные труселя поверх них в обмен на промышленность и флот? Вы их получили !
Гость163129
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Гость158356
Никакой, просто людей нормальных жалко. Согласен и Россия, и Украина находятся в заднице, только вот Украина намноооооого глубже, причем на столько что сама она уже оттуда вряд ли выберется
они же кидаловы, с ними надо поступить так, как янки поступили с индейцами.
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ
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Гость156636
засыпать дустом эту помойную укрояму
И залить бетоном!
Гость158356
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Гость163107
Какая вам разница до Украины. Вы в своей стране порядок наведите. А то все воруют да воруют. А те кто рот открывают, идут в тюрьму.
Никакой, просто людей нормальных жалко. Согласен и Россия, и Украина находятся в заднице, только вот Украина намноооооого глубже, причем на столько что сама она уже оттуда вряд ли выберется
Гость157659
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Гость163107
Какая вам разница до Украины. Вы в своей стране порядок наведите. А то все воруют да воруют. А те кто рот открывают, идут в тюрьму.
а кокая тебе разница до того что здесь? чего ж ты сам полез на этот ресурс, болезный? у тебя что, украинских мало, господин с двойными стандартами?
Гость156636
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засыпать дустом эту помойную укрояму
Гость163107
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Какая вам разница до Украины. Вы в своей стране порядок наведите. А то все воруют да воруют. А те кто рот открывают, идут в тюрьму.
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