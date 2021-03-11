Дипломаты из РФ не могут добиться от Белого дома продления разрешения на пребывание в Штатах

Соединенные Штаты в настоящее время не только тормозят процедуру выдачи виз новым представителям российской дипломатической миссии, но и отказываются продлевать действующим сотрудникам разрешение на дальнейшее пребывание. Соответствующее заявление сделал генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.

Как отметил дипломат, на протяжении нескольких лет генеральное консульство РФ работает в сокращенном составе из-за визовой политики американских властей.

Так, для российских представителей в Штатах уже привычно откладывание выдачи виз и сроков рассмотрения, которые затягиваются более чем на год. Положительный результат при этом гарантирован далеко не всегда.

По словам Захарова, многие российские дипломаты вынужденно возвращаются в Россию без последующей замены. Из-за сложившейся ситуации консульство испытывает сложности с выполнением поставленных задач на эффективном уровне.

Нередко принимающая сторона отказывается и от продления разрешения для действующих сотрудников консульства, и дипломаты, столкнувшиеся с экстренной необходимостью прилететь в Россию, не могут вернуться обратно в Соединенные Штаты.

Представители дипмиссии рассчитывают, что Соединенные Штаты пересмотрят свое отношение и вернутся к переговорам по визовому вопросу, о чем Захаров заявил в интервью РИА "Новости".

Напомним, в этом году неизвестные напали на российское генконсульство, расположенное в Нью-Йорке. Один из нападавших размазал стены здания красной краской во время митинга, устроенного под окнами. После инцидента российские дипломаты обратились за помощью к Госдепартаменту США с просьбой обеспечить условия для нормальной работы. Правоохранительные органы никак не отреагировали на произошедшее.



