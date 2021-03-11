В Кремле удивились инициативам Зеленского по "нормандскому" формату

В Кремле удивились инициативам Зеленского по "нормандскому" формату
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Россия не получала никаких предложений от президента Незалежной по Донбассу

Россия не получала от Украины предложений о встрече в "нормандском" формате с участием президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал сегодня, 11 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее глава Незалежной заявлял, что намерен встретиться лично с каждым из лидеров государств, входящих в "нормандский формат", включая президента РФ.

Позднее в Кремле отметили, что нередко слышали о заявлениях Зеленского. Подобные вопросы постоянно поднимались на обсуждениях глав правительств и помощников президентов. Однако российская сторона не получала никакой информации по дипломатическим каналам о конкретных инициативах Украины.

Также Песков прокомментировал "план" Киева по урегулированию ситуации в Донбассе. Госслужащий отметил, что ничего нового "на столе" не лежит – Москва не вполне понимает, о каком конкретном плане идет речь.

Пресс-секретарь президента России также отметил, что в настоящее время телефонных контактов между президентами стран не планируется. Однако в случае необходимости Москва готова их согласовать с достаточной оперативностью, передает РИА "Новости".

Ранее официальный представитель Кремля отметил, комментируя намерения Зеленского, что президент России не опровергает данные о запланированных встречах и отвечает встречными шагами, если инициатива нацелена на реализацию и достижение взаимных интересов.

Егор МАЛКОВ

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Вопли Куйёва о встрече равносильно тому что зеля обосра*лся и не знает что же делать, как же быть, где мне памперсов купить.
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