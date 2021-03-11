Лукашенко указал место начала войны за Белоруссию

Лукашенко указал место начала войны за Белоруссию
Фото: president.gov.by
Глава Республики призвал к готовности защищать ее

В четверг, 11 марта, Александр Лукашенко произвел несколько важных кадровых назначений в силовые структуры . И, заседая с новыми руководителями, он предупредил о серьезной опасности, грозящей Белоруссии.

Белоруссию будут расшатывать и дальше. Подобное уже было в августе, после выборов – Республику "попробовали на зуб", напомнил глава нации..

Открыто, как в 1941-м, не пойдут, уверен президент. Теперь, по его словам, в ход пустят "все зубы" и постараются подорвать страну изнутри. И призвал военных так же защищать свою страну.

При этом не следует ждать, пока кто-то нападет, и только тогда брать в руки оружие, отметил Александр Григорьевич. И, указав место начала сражений ("Воевать будем отсюда"), заявил, что все военные и силовики "к этому должны быть готовы".

В Белоруссии, по решению президента, появился новый начальник Генштаба, другой замглавы Минобороны, а также командующие войсками Северо-западного оперативного командования и Западного оперативного командования. При назначениях Лукашенко опирался на принцип, что новыми руководителями в столь непростое для Республики время должны быть те, "которые повоевали" и "были командирами", передает БелТА.

Под "подрывом изнутри" Батька, скорее всего, имел в виду повторение беспорядков, о чем на днях говорил глава Комитета государственной безопасности. Иван Тертель даже перечислил три сценария новых протестов.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ
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Олег
Этого фашиста, у ийцу и вора ждёт смертная Казнь в Гааге!!!!! Нечисть фашистская губит прекрасный белорусский народ!!! Он и его выродки до 7 колена будут страдать)))))
Ты подохнешь гораздо раньше его, укроУБЛЮДОК!
Олег
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Этого фашиста, у ийцу и вора ждёт смертная Казнь в Гааге!!!!! Нечисть фашистская губит прекрасный белорусский народ!!! Он и его выродки до 7 колена будут страдать)))))
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ
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гость
Встал раком раздвинул булки и показал место начала войны за великую картофельную державу. Было так.
Зато, ЖИДовскую ЗЕлупу, на днях, грохнут без всяких совещаний!
гость
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Встал раком раздвинул булки и показал место начала войны за великую картофельную державу. Было так.
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