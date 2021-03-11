"Ценностями не торгуем": в России ответили на упреки Украины

"Ценностями не торгуем": в России ответили на упреки Украины
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москва уже свыклась с ограничениями Вашингтона, от которых избавлена только его "прислуга"

Возможное ужесточение антироссийских санкций США и ЕС – не повод для изменения позиции РФ по Донбассу. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Ранее министр Украины по вопросам так называемых временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия "так и не научилась понимать Украину", поэтому делает ошибку за ошибкой. При этом за свою позицию по Донбассу она уже ограничена санкциями, которые вскоре могут быть ужесточены.

По мнению Бальбека, санкции в нынешнем мире – привычная часть жизни, этих ограничений не испытывают разве что сами американцы да их "прислуга", в том числе Украина, которая "из барской туфли щи хлебает".

"На самом деле, это Запад с Украиной так и не поняли Россию – наша страна не меняет материальные выгоды на государственные и народные ценности",

подчеркнул Бальбек в комментарии РИА "Новости".

Ранее стало известно, что Киев придумал новый план по урегулированию конфликта в Донбассе и теперь ждет реакции Москвы. 

При этом в последние дни с линии разграничения в Донбассе приходят тревожные сообщения. 

Николай ВИКТОРОВ

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гость
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Деньги не нужны, нам за державу обидно, хорошие слова (белое солнце пустыни).
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ
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"Ценностями не торгуем": в России ответили на упреки Украины.Так это РОССИЯ!!! А укроТВАРИ всё продадут, даже своих СПИДозно-сифилитических свино-ХРЮко-мамок! За кизяк и стекломой! В С Р А Л О РУИНЕ!
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