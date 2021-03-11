В Вашингтоне уловили тайный смысл в неожиданной поездки шефа российской дипломатии в Эр-Рияд

В среду, 10 марта, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совершил стремительный – на полдня – визит в Саудовскую Аравию, что вызвало переполох в Вашингтоне. Эта поездка могла быть организована на фоне смены курса Белого дома в отношении Эр-Рияда. Такой тайный смысл увидели американские журналисты в визите Лаврова, пишет "Коммерсантъ".

Издание отмечает, глава российского МИД стал первым высокопоставленным дипломатом из государств, не входящих в ближневосточный регион, который встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом после того, как США публично обвинили его в причастности к убийству журналиста Джемаля Хашукджи (Хашокджи, Хашкаджи) и ввели санкции в отношении 76 подданных Королевства.

В связи с неожиданным прилетом в Эр-Рияд Лаврова один из американских обозревателей, аккредитованных в монархии, предположил, что это не может быть простым совпадением.

По его мнению, данный визит Москва спланировала сознательно, чтобы воспользоваться охлаждением в отношениях между Штатами и Саудовской Аравией. Корреспондент задал соответствующий вопрос членам делегации шефа российской дипломатии.

Однако представители нашего министерства подчеркнули, что поездка Сергея Викторовича никак не связана с недавней сменой курса политики Вашингтона в отношении своего бывшего союзника на Ближнем Востоке. Российские дипломаты заявили, что визит в Эр-Рияд был в планах Лаврова еще больше месяца назад.

При этом в МИД отметили, что к непосредственной подготовке переговоров на Смоленской площади приступили совсем недавно. Однако это связано лишь с "ближневосточными реалиями" в целом.

Напомним, Национальная разведка США 26 февраля представила доклад, в котором обвинила Мухаммеда бин Салмана в одобрении операции по похищению или убийству Хашукджи. После этого Белый дом наложил визовые ограничения в отношении 76 саудовских подданных за причастность к данному преступлению.

Журналист пропал 2 октября 2018 г., когда зашел в генконсульство Королевства в Стамбуле для получения документов, которые помогли бы ему развестись и оформить брак с турчанкой. Позже выяснилось, что Хашукджи жестоко пытали в здании консульства, а затем убили и расчленили его тело.

Для Вашингтона это преступление стало крайне неприятным сюрпризом и предыдущая администрация при Дональде Трампе долго пыталась никак не реагировать на действия своего союзника и партнера.

