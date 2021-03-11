Раскрыто условие ухода Лукашенко с президентского поста

Раскрыто условие ухода Лукашенко с президентского поста
Александр Лукашенко. Фото: © 2021, Пресс-служба Президента Республики Беларусь/president.gov.by
Протесты оппозиции с весной будут только нарастать и достигнут апогея летом

Смена передачи власти в Белоруссии без потрясений возможна, если будут созданы устойчивые структуры для руководства государством после бацьки. Такое мнение высказал известный израильский политолог, военный эксперт Яков Кедми в эфире программы "Соловьев LIVE".

По его словам, долго управлять страной в сложившихся обстоятельствах после президентских выборов в прошлом году глава Республики Александр Лукашенко не сможет. А протесты  с весной будут только нарастать, считает Кедми, и достигнут своего апогея грядущим летом.

"При таких раскладах смену власти стараются сделать без влияния толпы, без спешки, не ломая структуры. То есть постепенно, создавая более устойчивую систему с человеком, который сможет эффективно ей руководить. Только так должно быть. Удастся ли это сделать? Не знаю", – цитирует израильтянина издание New Inform.

Также он прокомментировал созданный якобы белорусской оппозицией фильм про "дворцы" Лукашенко. Политолог отметил, что это "расследование" было подготовлено в Польше и оно никого ни в чем не сможет убедить. Напротив, фильм обречен на провал, считает специалист.

"Производитель этой картины слишком подозрительный. Так что на самом фильме можно сразу же ставить клеймо лжецов и провокаторов", – констатировал Кедми.

Ранее сегодня Александр Григорьевич произвел ряд кадровых перестановок в силовых ведомствах и предупредил, что страну будут и дальше расшатывать, как это было в августе 2020-го. Как всегда ярко в своей речи бацька отметил, что Республику "попробовали на зуб". В открытую, как в 1941-ом, противник не пойдет, но пустит в ход "все зубы", чтобы попытаться подорвать страну изнутри, считает президент. Лукашенко призвал военных быть готовыми, поскольку "воевать будем отсюда".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Путин оценил состояние российской экономики

Предприятия, восстановившиеся после кризиса, должны вкладывать прибыль в долгосрочные инвестиционные проекты

Отчисления в ПФР и трудовой стаж россиян предложили постепенно поднимать

Повышение пенсионного возраста дало лишь кратковременный эффект

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей