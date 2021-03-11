Зеленский пытается установить в стране диктатуру и убирает с политической арены неугодных политиков и олигархов

Киевский режим пошел во все тяжкие, решив проверить все обстоятельства ратификации "харьковских соглашений" 2010 года о пребывании Черноморского флота РФ в Крыму. Такое поручение сегодня дал Совет нацбезопасности Украины СБУ по результатам заседания СНБО.

Таким образом запущен процесс, который может привести за решетку по статье о госизмене больше двух сотен граждан Незалежной. Об этом уже без всяких обиняков предупредил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он напомнил, что 27 апреля 2010 г. соглашение между Украиной и Россией о продлении пребывания наших черноморцев в Севастополе на 25 лет поддержали 236 депутатов. По его мнению, именно данное решение якобы привело к потере постмайданными революционерами Крыма и войне в Донбассе.

"Здесь очень много интересных персонажей, которые на сегодняшний день продолжают находиться в украинской политике...", – цитирует УНИАН пана Данилова.

Он подчеркнул, что в переданном СБУ списке парламентариев есть и действующие нардепы, и олигархи. Теперь ведомство будет выяснять, какие мотивации были у поддержавших то решение.



В соцсетях уже появился список представителей Верховной рады, которые десять лет назад проголосовали за пребывание в Крыму российских военных моряков. Одной из самых примечательных фигур в нем, пожалуй, является донецкий олигарх, сбежавший из мятежного края Ринат Ахметов.

Судя по последним решениям СНБО, президент всея Незалежной Владимир Зеленский пытается установить в соборной личную диктатуру. К такому выводу пришли авторы телеграм-канала "Украина.ру".

"В последнее время президент Зеленский (или кто-то из его ближайшего окружения) придумал прекрасное ноу-хау для Украины: способ продавливать непопулярные решения в обход судебной и законодательной власти. Теперь результатов каждого заседания СНБО общество и СМИ ждут с нетерпением – на этих заседаниях принимаются судьбоносные решения", – говорится в аккаунте.

Ранее, напомним, одним из таких громких внесудебных вердиктов ведомства стали санкции в отношении ряда оппозиционеров, в том числе лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также телекомпаний, связанных с ним же.

