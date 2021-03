Киев развязал настоящую судебную войну с Пекином за авиационный гигант

Власти Украины возвращают в госсобственность авиастроительное предприятие "Мотор Сич", акционером которого является китайская компания Beijing Skyrizon. Такое решение принял на сегодняшнем заседании Совет нацбезопасности и обороны страны, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время", – цитирует УНИАН пана Данилова.

О том, что киевский режим нацелился на национализацию бывшего советского гиганта по строительству газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, заявил в начале мартаглава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия. Соответствующий законопроект соратники Владимира Зеленского собирались подавать в парламент. По словам Арахамии, это вопрос обороноспособности Незалежной, также предприятие является градообразующим в Запорожье, пишет "Новое время".

Между тем, с национализацией, как и ранее с заморозкой активов и санкциями, Киев реально столкнется с жесткой реакцией со стороны Пекина. Буквально позавчера, 9 марта, владелец Skyrizon Aircraft Holdings Ван Цзин, реагируя на информацию о возможной национализации "Мотор Сич", сказал о недопустимости подобных действий со стороны украинских властей.

Он подчеркнул, что любые выступления и шаги Киева в этом направлении, причиняющие вред китайским инвесторам, будут использованы в качестве доказательств или предмета судебного разбирательства и переданы в соответствующие судебные и правоохранительные органы, передает "Интерфакс".

Также под ограничениями сроком на три года оказался гражданин КНР Ван Цзин – акционер компании Beijing Xinwei Technology Group и Beijing Skyrizon.

Напомним, в конце января текущего года Зеленский ввел санкции в отношении китайских компаний-инвесторов "Мотор Сичи" Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd и Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. Под ограничения сроком на 3 года угодил и сам Ван Цзин.

Позже представители Поднебесной сообщили, что не намерены мириться с подобным положением дел и объявили о готовности судебным решением вернуть себе права на 75% акций "Мотор Сич".