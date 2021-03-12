Украина утвердила "исторический документ" по Крыму

Украина утвердила "исторический документ" по Крыму
Фото: Oleksiy Maksymenko/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Однако раскрывать всех подробностей не стали

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев принял стратегию по "возвращению" Крыма в состав Незалежной, выработав политику "трех китов". О принятом властями решении министр накануне сообщил в социальных сетях.

Так, 10 марта СНБО принял документ, утверждающий стратегию, нацеленную на вхождение полуострова в состав Украины. Позднее Кулеба сообщил на своей странице в социальной сети "Твиттер", что в ходе проведенного заседания украинские власти смогли утвердить "исторический документ".

"Три кита", которые стали выработанным планом, предполагают стратегию, подробностями которой министр делиться не стал, объединение усилий всех участников "Крымской платформы", и синергию, означающую в указанном контексте восстановление международного права, сообщает "Свободная Пресса".

Таким способом, добавил глава внешнеполитического ведомства Украины, Киев сможет "восстановить" суверенитет Украины над Крымом, пишет РИА ФАН.

"Мы не только призываем мир к помощи по возврату Крыма. Украина делает это сама по инициативе президента", – написал министр на своей странице.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев запустил процесс по проверке ратификации Харьковских соглашений 2010 года, в рамках которых Незалежная заключила договор с Россией о дальнейшем пребывании Черноморского флота в Крыму. Постмайданная администрация решила привлечь к ответственности лиц, которые теперь подозреваются в государственной измене. Все 236 депутатов, проголосовавших за продление, и несут ответственность за украинский кризис, уверены власти.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость163152
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Не видать вам хохлы Крыма как своих ушей.А придумать исторический документ у вас ума не хватит.Потому что ум отсутствует и ваших политиканов.
Гость160352
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Искусственно созданная страна идиотов не может долго существовать. Люди, которые думают не о благополучии и развитии своей страны , а о собственном кошельке и как бы угодить заокеанскому дяде, который бросает 30 сребреников в этот кошелек, являются мошенниками и жуликами, но не управляющими своей страной. Еще короче - недоумки.
Игорь
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Отдайте Крым,пожалуйста.Нет,тогда только сила.
Гость158356
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У меня дочь так-же поступает: Папа, я сделала!!! -Что сделала? А не скажуууу, бе-бе-бе!
Антимайдан
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Ж- о- о- пу подотрите Зеле этим "историческим" документом, а второй экземпляр отошлите в Америку, Байдену подтереться.
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