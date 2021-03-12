Удар по безопасности: эксперт раскрыл последствия национализации "Мотор Сич" на Украине

Удар по безопасности: эксперт раскрыл последствия национализации "Мотор Сич" на Украине
Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Обманув китайцев, Незалежная лишилась перспектив международного сотрудничества

Национализация авиастроительного предприятия "Мотор Сич" станет фатальным ударом по экономике и безопасности Украины. Об этом предупредил руководитель экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Накануне Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны объявил о намерении отменить все сделки по "Мотор Сич" и вернуть завод в госсобственность, несмотря на то что его акционером является китайская компания Beijing Skyrizon.

По словам Амелина, такой шаг непременно вызовет резкую реакцию Пекина, и это может коснуться не только вопросов дальнейшего экономического сотрудничества двух стран.

"Мы, начиная процесс блокировки инвестиционной сделки, не учитываем вопросы национальной безопасности",

– предупредил эксперт в интервью украинскому изданию "Деловая столица", передает РИА "Новости". По его мнению, Киев мог выстроить сотрудничество с китайскими инвесторами без ущерба для себя, например, ограничив им доступ к технологиям.

Теперь же, даже если парламент воспротивится решению СНБО, последствия для Киева будут очень серьезными. Попытка отобрать собственность у китайцев создает прецедент, который отвратит и других инвесторов от вложений в предприятия Незалежной.

"Мотор Сич" – бывшее советское предприятие в Запорожье по производству и ремонту авиационных двигателей и газотурбинных установок. Ранее эксперты предположили, что Киев решил разорвать сделку с Пекином в угоду Вашингтону.

Николай ВИКТОРОВ

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