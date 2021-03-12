Незалежной грозит серьезная и масштабная опасность

Украина подготовила новую провокацию для России. Так оценил план Киева по "возвращению" Крыма постпред региона при президенте РФ Георгий Мурадов.

Эту акцию Незалежная задумала не самостоятельно. Ее постоянно и целенаправленно науськивают западные кураторы, добавил чиновник в беседе с корреспондентом РИА "Ноовости".

По его мнению, Киев идет "безумным курсом". В случае попытки осуществить замысел по полуострову Украине грозит масштабная и серьезная опасность.

Руководство соседнего государства осознает это. Стоит ему только прочитать Конституцию и военную доктрину РФ и вспомнить заявления российских властей о судьбе всех, кто посягнет на территорию нашей страны и жизни ее граждан,сообщил постпред.

Такие шаги Киева к пропасти должны взволновать разумных людей в тех странах, что собираются поддержиать провокацию в отношении России. У них точно сработает чувство самосохранения, отметил Мурадов.



Он также допустил, что "эксперимент по разжиганию украино-российского столкновения" продолжится". Но, как только "разгорится огонь", все западные партнеры отвернутся от Незалежной, и ей придется самой хлебать "заваренную ею кашу", цитирует телеканал "360".

До этого в Киеве приняли стратегию по "возвращению" Крыма в состав Незалежной, выработав политику "трех китов". Они предполагают объединение усилий всех участников "Крымской платформы", и синергию, означающую в указанном контексте восстановление международного права.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проведении "деоккупации" и "реинтеграции" Крыма. На основании принятого закона принимаются меры по созданию "Крымской платформы".