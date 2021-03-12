Байден "подарил" американцам по 1,4 тысячи долларов

Байден "подарил" американцам по 1,4 тысячи долларов
Джо Байден. Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Уже в марте граждане США получат чеки на приличную сумму

Джо Байден щедро одарил соотечественников. По росчерку его пера  американцам выдадут ни много ни мало по $1,4 тысячи.

Так гласит подписанный президентом закон о мерах по стимулированию экономики страны в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В помощь выделена сумма в $1,9 трлн, куда входят и указанные "вертолетные деньги", пишет РИА "Новости".  

Прямые выплаты достанутся 85% домохозяйств. Семья с двумя детьми, имеющая ежегодный доход до $100 тыс., получит безвозмездно $5,6 тысячи. Чеки на гражданам США разошлют уже в марте, отмечает российское агентство со ссылкой на американские издания.

До этого указанный был одобрен Сенатом и принят Палатой представителей Конгресса США. А оттуда он ушел на стол президенту, сообщает Reuters.

Раздача денег американцам приведет к тому, что уже в апреле в США стремительно увеличатся потребительские расходы, предупреждает Financial Times. Республиканцы выступали против утверждения этого антикризисного пакета в Конгрессе, называя его инструментом лишних трат, напоминает издание.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Александр Кото
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Ну прям как у Высоцкого: "гуляй, рванина, от рубля и выше!": пару раз сходить в магазин.! Цены-то поболее, чем у нас будут! Дядя Сэм мог бы и раскошелиться.
гость
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164152 ты прав почти, он ограничится только тем что его служба безопасности тебя, бандер, просто вые*бет ж/д рельсой до посинения.
Гость162441
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И что можно сделать в америке на 1400? Заправить машину и раза 3-4 сходить в факдональдс. И все.
Гость164152
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А в России путин отберёт последний грош у и без того нищих росиян.
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