Участие в "Крымской платформе" приравняют к агрессии против России

Участие в "Крымской платформе" приравняют к агрессии против России
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Полуостров входит в состав РФ и находится под защитой

Пропагандируемая Киевом стратегия "деоккупации Крыма" является посягательством на территориальную целостность России. Именно так это будут рассматривать в Москве. В РФ подчеркивают, что подобные угрозы в адрес суверенного государства недопустимы.

Ранее глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба озвучил план Киева по возвращению Крыма. В числе прочих шагов он назвал объединение зарубежных партнеров Украины вокруг "Крымской платформы", которая подразумевает усилия по восстановлению власти Киева на полуострове.

"Будем рассматривать участие каких-либо стран в "Крымской платформе" как посягательство на территориальную целостность РФ",

предупредил неназванный источник РИА "Новости" в Москве.

Киев рассчитывает провести встречу лидеров стран, поддерживающих "Крымскую платформу", в августе 2021 года. Приглашение уже получили НАТО, США, Великобритания, Турция, Канада, Франция, Германия. В России в ответ рекомендовали перечитать Конституцию и военную доктрину РФ.

Как выяснилось недавно, "крымские" проекты Киева спонсирует Лондон.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость161095
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Украина будет долго сосать сами знаете что, а не Крым
Гость162462
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Гость164018
Только НАТО вернет Крым и это будет быстро и четко
Какой ты хохол любитель халявы! НАТО прямо рвется в бой за вас! Не смеши других!
Гость163176
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Гость164018
Только НАТО вернет Крым и это будет быстро и четко
Идиот
Повелитель хохлов
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Гость164018
Только НАТО вернет Крым и это будет быстро и четко
Тебе только бмлщики четко свои черные шприцы в одно место напихают хохлопидарасина
гость
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164018 быстро и четко тебя петух в твою жирную жо*пу отъе*бут и в пасть навалят удобрения. Понял, пида*ас?
Гость162743
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Гость164018
Только НАТО вернет Крым и это будет быстро и четко
Только мир прекратит существование
Гость164018
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Только НАТО вернет Крым и это будет быстро и четко
гость
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Пида*асы дождутся ракетного удара по скоплениям надувных лодок и лисапедов в случае попытки бзднуть в сторону России.
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