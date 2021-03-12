Участие в "Крымской платформе" приравняют к агрессии против России

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Пропагандируемая Киевом стратегия "деоккупации Крыма" является посягательством на территориальную целостность России. Именно так это будут рассматривать в Москве. В РФ подчеркивают, что подобные угрозы в адрес суверенного государства недопустимы.
Ранее глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба озвучил план Киева по возвращению Крыма. В числе прочих шагов он назвал объединение зарубежных партнеров Украины вокруг "Крымской платформы", которая подразумевает усилия по восстановлению власти Киева на полуострове.
"Будем рассматривать участие каких-либо стран в "Крымской платформе" как посягательство на территориальную целостность РФ",
– предупредил неназванный источник РИА "Новости" в Москве.
Киев рассчитывает провести встречу лидеров стран, поддерживающих "Крымскую платформу", в августе 2021 года. Приглашение уже получили НАТО, США, Великобритания, Турция, Канада, Франция, Германия. В России в ответ рекомендовали перечитать Конституцию и военную доктрину РФ.
Как выяснилось недавно, "крымские" проекты Киева спонсирует Лондон.
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