Появились подробности выступления Путина перед Федеральным собранием

Точную дату в Кремле пока не называют

Дмитрий Песков не стал подтверждать информацию, что Владимир Путин должен выступить перед Федеральным собранием 7-8 апреля. Ранее такая информация появилась в анонимных телеграм-каналах.

Пока назвать точную дату в Кремле не могут, поскольку на это будет влиять эпидемиологическая ситуация в стране, передает телеканал "360".

"Пока мы готовим сценарий, при котором президент будет выступать перед участниками мероприятия, выступать лично", – передает его слова РИА "Новости". 


Роман ИГНАТОВ

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