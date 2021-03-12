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Дмитрий Песков не стал подтверждать информацию, что Владимир Путин должен выступить перед Федеральным собранием 7-8 апреля. Ранее такая информация появилась в анонимных телеграм-каналах.
Пока назвать точную дату в Кремле не могут, поскольку на это будет влиять эпидемиологическая ситуация в стране, передает телеканал "360".
"Пока мы готовим сценарий, при котором президент будет выступать перед участниками мероприятия, выступать лично", – передает его слова РИА "Новости".
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