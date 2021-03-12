Нападки СНБО на "Харьковские соглашения" раскритиковали на Украине

Нападки СНБО на "Харьковские соглашения" раскритиковали на Украине
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
продолжениеРоссия не рискнет: вице-премьер Украины похвастался личным составом ВСУ
Помимо вопроса о Черноморском флоте, в документе было еще много пунктов

Киев не денонсировал "Харьковские соглашения" между Украиной и Россией даже во времена президента Петра Порошенко, документ действует и сейчас. При этом ратифицировавшим его украинским нардепам вдруг пригрозили уголовным преследованием за госизмену. Столь нелогичные действия Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Незалежной не выдерживает критики.

На то, что спецслужбам Украины поручено найти основания для уголовного преследования депутатов Верховной рады, одобрившим в 2010 г. Соглашение о продлении на 25 лет базирования Черноморского флота России в Крыму ( так называемые "Харьковские соглашения"), действие которого не отменено по сей день, обратил внимание бывший замглавы Администрации президента Украины Андрей Портнов.

"Дико извиняюсь, а почему на СНБО не рассмотрен вопрос инициирования денонсации Харьковских соглашений? Кто там по этому вопросу должен быть субъектом законодательной инициативы?",

написал Портнов в телеграм.

Причем позиция СНБО создает опасный прецедент. Получается, что украинские законодатели не защищены от преследования за свою парламентскую деятельность после смены власти в стране, отметил нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский

"Коллеги-парламентарии, а как там иммунитет народного депутата за его политическую позицию, а? Сколько там из вас за открытие рынка земли голосовало? Глядишь, завтра это окажется изменой Родине",

приводит слова Бужанского "Укрина.ру".

При этом сами обвинения, озвученные накануне секретарем СНБО Алексеем Даниловым, не выдерживают никакой критики. По его словам, Харьковские соглашения привели к тому, что Россия в 2014 г. получила Крым. Однако стоит открыть документ, как сразу становится понятно: и без этого договора Черноморский флот РФ мог базироваться на полуострове до 2017 года. Это во-первых.

Во-вторых, соглашение от 2010 г. было комплексным. Оно предусматривало скидку в 30% на российский газ для Украины, вложение РФ в ряд промышленных проектов на территории Незалежной и даже совместное строительство моста через Керченский пролив, с которым позже РФ справилась самостоятельно.

Впрочем, понятно, почему эти моменты в СНБО не стали брать в расчет. На Украине сейчас идет открытая кампания против всего российского: против нардепов, призывающих вести диалог с РФ по гуманитарным и экономическим вопросам, против телеканалов, в эфире которых Москву не только ругают, даже против вакцины от коронавируса. Возможно, дело о Харьковских соглашениях и не получит юридической развязки, но антироссийский фон оно поддержит.

Ранее Киев обнародовал стратегию по возвращению Крыма, и призвал иностранных партнеров ее поддержать. В Москве уже предупредили, что будут расценивать это как угрозу территориальной целостности РФ.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Россияне загнали себя в кредитное рабство

Финансовое состояние россиян начинает вызывать все большее беспокойство

Закупки "Спутника V" привели к крупному скандалу в Словакии

В стране решили сыграть на отношении народа к России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей