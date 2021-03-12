Журналист раскритиковал киевских "фейкометов" за негативные публикации о своей республике

Белорусский телеведущий Григорий Азаренок ракритиковал действия президента Украины Владимира Зеленского, а также его предшественника Петра Порошенко. По словам журналиста, Незалежная превратилась в "страну гордонов" с "нищим и вымирающим народом".

При этом публичные личности вроде Дмитрия Гордона, заявил Азаренок, обожают "обсуждать Беларусь". Так ведущий отреагировал на телесюжет, опубликованный украинским каналом "Прямой", где зрителям показали историю про "безусого скопца" из Польши, которым оказался действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Азаренок напомнил, обращаясь к украинцам, что владельцем канала является Порошенко. Белорусский канал подготовил в качестве ответа "фейкометам" подборку кадров с места боевых действий, на которых обездоленные жители Донбасса проклинают бывшего президента Украины за развязанную войну против своего же населения.

"Это все при власти гуманного конфетного олигарха, который сейчас учит нас демократии и правам человека", – едко заметил ведущий.

По словам белорусского журналиста, Украина превратилась в обитель разврата и роскоши элит, которые питаются кровью своего населения. Страна Гоголя и Булгакова превратилась в государство, которое катит в пропасть "кривляющийся клоун", о чем Азаренок заявил в эфире телеканала СТВ.

"Может быть, телеканал "Прямой" покажет, как вы в нарушение всевозможных договоренностей готовили и проводили в Беларуси спецслужбистскую провокацию, выманивали россиян, чтобы вбить клин между нами и нашими союзниками? Нет? Ждите, об этом расскажет Bellingcat. Как бы ваш клоун ни прыгал перед английскими джентльменами, они плевать на него хотели", – добавил журналист.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что украинские власти запретили Лукашенко полеты над Незалежной.