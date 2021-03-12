"Плана нет": Кравчук рассказал о действиях Киева по Донбассу

"Плана нет": Кравчук рассказал о действиях Киева по Донбассу
Леонид Кравчук. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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В Незалежной ждут ответа Москвы

Новые инициативы Киева по урегулированию в Донбассе нельзя называть планом. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"Плана нет. Чтобы это был план, под ним должна поставить подпись Россия. Потому что война у нас не с Францией и не с Германией, а с Россией",

– заявил Кравчук в эфире украинского 5 канала.

При этом Кравчук дал понять, что остальные члены "нормандской четверки" изменение политики по Донбассу поддерживают. Более того, сами это предложили. Украина лишь дополнила инициативу и передала российской стороне для ознакомления.

"План разработан Германией, Францией, доработан Украиной. И сейчас находится на изучении в России",

– пояснил Кравчук, при этом поправив себя, что это все-таки не план, а некие "предложения".

Ранее о новом плане Незалежной по урегулированию в Донбассе заявил глава администрации президента Украины Андрей Ермак. В Москве эта новость вызвала удивление. В России сообщили, что остаются привержены Минским соглашениям. При этом, пока Киев не начнет выполнять уже взятые на себя обязательства, о встрече Владимира Зеленского с лидером РФ можно не мечтать, напомнили в Кремле.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

гость
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Пошел в жо*пу со своим лживым бредом, тупой укропиде*роцефал, все что тебе предложили так это взять на клык у днр/лнр.
Гость156726
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Прокрякал Крявчук...
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