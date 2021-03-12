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Эксперты Европейского союза
активно трудятся над расширением "черного" списка, куда включают лиц, нарушивших
права человека (по мнению европейцев).
Осведомленный источник рассказал, что новые фамилии попадут в ограничительный список в самом ближайшем будущем, пишет РИА "Новости".
О гражданах каких стран идет речь, инсайдер распространяться не стал, сославшись на то, что процесс пока находится в стадии обсуждения. Однако накануне в прессе появилась информация, что в "черный" список, скорее всего, войдут граждане России, Китая, Северной Кореи, Ливии и нескольких других государств.
Ранее уже сообщалось, что Брюссель готовит новый пакет санкций против Москвы.
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