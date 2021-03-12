Весьма вероятно, в списке окажутся россияне

Эксперты Европейского союза активно трудятся над расширением "черного" списка, куда включают лиц, нарушивших права человека (по мнению европейцев).



Осведомленный источник рассказал, что новые фамилии попадут в ограничительный список в самом ближайшем будущем, пишет РИА "Новости".

О гражданах каких стран идет речь, инсайдер распространяться не стал, сославшись на то, что процесс пока находится в стадии обсуждения. Однако накануне в прессе появилась информация, что в "черный" список, скорее всего, войдут граждане России, Китая, Северной Кореи, Ливии и нескольких других государств.

Ранее уже сообщалось, что Брюссель готовит новый пакет санкций против Москвы.