Европейцы введут новые санкции за нарушение прав человека

Весьма вероятно, в списке окажутся россияне

Эксперты Европейского союза активно трудятся над расширением "черного" списка, куда включают лиц, нарушивших права человека (по мнению европейцев).

Осведомленный источник рассказал, что новые фамилии попадут в ограничительный список в самом ближайшем будущем, пишет РИА "Новости".

О гражданах каких стран идет речь, инсайдер распространяться не стал, сославшись на то, что процесс пока находится в стадии обсуждения. Однако накануне в прессе появилась информация, что в "черный" список, скорее всего, войдут граждане России, Китая, Северной Кореи, Ливии и нескольких других государств.

Ранее уже сообщалось, что Брюссель готовит новый пакет санкций против Москвы.

Ольга ФЕДОРОВА

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