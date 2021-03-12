Ядерная война может начаться из-за конфликтов на Ближнем Востоке

Ядерная война может начаться из-за конфликтов на Ближнем Востоке
Фото: DanitaDelimont.com/Arthur Morris / Jaynes Gallery //www.globallookpress.com
В Америке снова вспомнили об Иране и Сирии и представили цепочку обид и ответных реакций

Конфликты на Ближнем Востоке могут перерасти в ядерное противостояние. В данном регионе планеты сейчас сложилась весьма неспокойная обстановка. Об этом заявил научный сотрудник Международного института стратегических исследований, доктор наук (США) Марк Фитцпатрик в ходе Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

"На мой взгляд, существует высокая вероятность, опасная вероятность того, что ситуация на Ближнем Востоке ухудшится", – цитирует "МК" американца.

Он сосредоточил свое внимание на обострении конфликта в Сирии, на противостоянии между Израилем и Ираном, которое, опять же, по большей части происходит на территории САР. По его мнению, все стороны могут отвечать друг другу ударами на удар, во что невольно втянутся соседние страны. А после недалеко и до "начала и эскалации военного конфликта".

В этой связи проблемой остается иранская ядерная проблема, которая давно волнует именно Вашингтон. Фитцпатрик описывает цепочку желаний и возможностей. По нему, сначала к созданию ядерного оружия приблизится Тегеран, потом этого же захочет Эр-Рияд. Американский эксперт полагает, что Саудовская Аравия может "купить услуги каких-нибудь пакистанских ученых и затем с их помощью разработать ядерную программу".

А значит, констатирует он, "ядерная война по-прежнему возможна". Фитцпатрик напомнил, что в арсеналах девяти государств мира находятся свыше 13 тыс единиц ядерного оружия, и некоторые их этих стран "вовлечены в словесный конфликт, который может перерасти в физический, обострение ситуации способно привести к ядерной войне". Названия данных стран эксперт не назвал.

Между тем, в самих Штатах с тревогой посматривают на носителя ядерного чемоданчика, у которого подозревают некую болезнь. Речь идет о недавнем конфузе, случившемся с президентом Джо Байденом в стенах Белого дома, когда лидер американцев не смог вспомнить ни имя главы Пентагона, ни, собственно, название руководимого им ведомства.

Как заметил журналист Шон Хэннити в эфире телеканала Fox News, "что-то не так с медицинской точки зрения" с гарантом и нация хочет знать, что с его здоровьем, т.к. он, кроме прочего, еще и главнокомандующий.

Добавим, что в пятницу, 12 марта, президент РФ Владимир Путин провел совещание Совбеза, на котором обсуждалась ситуация у границ с ближневосточным регионом. Он подчеркнул, что у России "там и интересов много, много друзей, партнеров", передает РИА "Новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Россияне загнали себя в кредитное рабство

Финансовое состояние россиян начинает вызывать все большее беспокойство

Закупки "Спутника V" привели к крупному скандалу в Словакии

В стране решили сыграть на отношении народа к России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей