В Америке снова вспомнили об Иране и Сирии и представили цепочку обид и ответных реакций

Конфликты на Ближнем Востоке могут перерасти в ядерное противостояние. В данном регионе планеты сейчас сложилась весьма неспокойная обстановка. Об этом заявил научный сотрудник Международного института стратегических исследований, доктор наук (США) Марк Фитцпатрик в ходе Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

"На мой взгляд, существует высокая вероятность, опасная вероятность того, что ситуация на Ближнем Востоке ухудшится", – цитирует "МК" американца.

Он сосредоточил свое внимание на обострении конфликта в Сирии, на противостоянии между Израилем и Ираном, которое, опять же, по большей части происходит на территории САР. По его мнению, все стороны могут отвечать друг другу ударами на удар, во что невольно втянутся соседние страны. А после недалеко и до "начала и эскалации военного конфликта".

В этой связи проблемой остается иранская ядерная проблема, которая давно волнует именно Вашингтон. Фитцпатрик описывает цепочку желаний и возможностей. По нему, сначала к созданию ядерного оружия приблизится Тегеран, потом этого же захочет Эр-Рияд. Американский эксперт полагает, что Саудовская Аравия может "купить услуги каких-нибудь пакистанских ученых и затем с их помощью разработать ядерную программу".

А значит, констатирует он, "ядерная война по-прежнему возможна". Фитцпатрик напомнил, что в арсеналах девяти государств мира находятся свыше 13 тыс единиц ядерного оружия, и некоторые их этих стран "вовлечены в словесный конфликт, который может перерасти в физический, обострение ситуации способно привести к ядерной войне". Названия данных стран эксперт не назвал.

Между тем, в самих Штатах с тревогой посматривают на носителя ядерного чемоданчика, у которого подозревают некую болезнь. Речь идет о недавнем конфузе, случившемся с президентом Джо Байденом в стенах Белого дома, когда лидер американцев не смог вспомнить ни имя главы Пентагона, ни, собственно, название руководимого им ведомства.

Как заметил журналист Шон Хэннити в эфире телеканала Fox News, "что-то не так с медицинской точки зрения" с гарантом и нация хочет знать, что с его здоровьем, т.к. он, кроме прочего, еще и главнокомандующий.

Добавим, что в пятницу, 12 марта, президент РФ Владимир Путин провел совещание Совбеза, на котором обсуждалась ситуация у границ с ближневосточным регионом. Он подчеркнул, что у России "там и интересов много, много друзей, партнеров", передает РИА "Новости".

