США нанесут неожиданный удар по "Северному потоку-2" - эксперт

США нанесут неожиданный удар по "Северному потоку-2" - эксперт
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
Американцы ничего не могут сделать против достройки трубы, но в силах затормозить проект на "суше"

Власти США не прекратят борьбы против "Северного потока-2", даже когда газопровод будет достроен. Вашингтон перенесет свои санкции с моря на сушу. Такой прогноз дал вероятным действиям американцев эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Он отметил, что на сегодняшний день можно лишь предполагать, чего там нового придумают за океаном, особенно в свете того, что сенаторы требуют от президента Джо Байдена расширить черный список ограничений по проекту. Они настаивают на том, чтобы рестрикции коснулись исключительно всех судов, задействованных в строительстве российской трубы. А те санкции, которые сейчас существуют, не мешают "Фортуне", а далее и "Академику Черскому" (еще без штатовской дубины, но все еще впереди) укладывать газопровод по дну Балтийского моря.

"Санкционная война американцев с проектом перенесется из "строительной" в "эксплуатационную" сферу: наверняка ужесточится давление на компании, деятельность которых связана с введением в эксплуатацию и непосредственной работой газопровода. Теперь интрига заключается в том, насколько Россия готова к атаке на участников проекта на суше", – сказал эксперт в комментарии для "Московского комсомольца".

По его мнению, затормозить ввод в действие "СП-2" могут рестрикции именно в отношении компаний, которые должны будут заниматься подключением и непосредственно работой газопровода. Также не исключено, что под ударом окажутся организации, предоставляющие услуги по страхованию и сертификации трубы.

При этом Юшков обратил внимание на тот факт, что несмотря на выход из проекта некоторых европейских страховых фирм, строительство на Балтике идет полным ходом. Поскольку без страхового полиса укладывать магистраль невозможно, значит у судов, задействованных на "СП-2", с документами все в порядке.

"Их, скорее всего, застраховали российские компании на условиях государственного финансирования", – резюмировал специалист.

Ранее на текущей неделе немецкий политолог Александр Рар заявил, что остановить "Северный поток-2" в сложившихся условиях может лишь решение правительства ФРГ, а оно не станет этого делать. А на всякие ожидания и просьбы с украинской стороны в США о блокировке проекта и требования американских сенаторов к Байдену, немец ответил одно – "пусть лают, караван идет дальше".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

крым наш
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Гость157918
Дывитесь люды. Не усы хохли дурни. Е з них и розумни людыны. О це гарно.
мы видем,что гарно,но лучше б по русски
Гость159086
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Гость157918
Дывитесь люды. Не усы хохли дурни. Е з них и розумни людыны. О це гарно.
Не кожен, хто пише українською, українець.
Гость157918
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Гость164448
Собаки гавкають, а караван йде своїм шляхом. <цензура> гакаоть, як газ отримає ФРН зігріються , усе буде добре. Бізнес є бізнес(конкуренція), от тільки Україна опинилась у дупі. Набрались гонору у ляхів, більш нічого, розум розгубили. А ЖАЛЬ!!!
Дывитесь люды. Не усы хохли дурни. Е з них и розумни людыны. О це гарно.
Гость164448
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Собаки гавкають, а караван йде своїм шляхом. <цензура> гакаоть, як газ отримає ФРН зігріються , усе буде добре. Бізнес є бізнес(конкуренція), от тільки Україна опинилась у дупі. Набрались гонору у ляхів, більш нічого, розум розгубили. А ЖАЛЬ!!!
Гость158521
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Очередной бред. Когда труба выйдет на сушу то это уже территория Германии и распоряжаться там могут только немцы. Уверен что немцы считают себя хозяевами своей земли и всего что там есть а вовсе не американцев.
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