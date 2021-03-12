В международной организации жалуются, что их представителям приходится общаться с жителями полуострова виртуально

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию "открыть доступ" в Крым и "занять не политизированную позицию". С таким спичем глава МИД выступил в ходе неформального заседания Совбеза ООН в пятницу, 12 марта.

Мероприятие инициировано Великобританией, Эстонией, Ирландией, Норвегией, США и Францией. В нем принимают участием 20 стран. Как сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Эстония на этом мероприятии не дала слово жителям российского региона без объяснения причин.

"Мы призываем оккупирующую державу занять не политизированную позицию по вопросу доступа в Крым и предоставить полный доступ в соответствии с международным правом и, в частности, международным гуманитарным правом", – цитирует РИА "Новости" пана Кулебу.

В свою очередь помощница генсекретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Кэрис пожаловалась, что из-за якобы отсутствия доступа на полуостров представителям Мониторинговой миссии организации приходится работать с населением Республики удаленно, передает УНИАН.

"Мы продолжаем получать сообщения о пытках и давлении от "силовиков" и "полиции" в Крыму. В частности, лиц, удерживаемых в местах несвободы", – сообщила латвийка.

По ее словам, на полуострове оказывается давление на журналистов, некоторые организации, признанные в РФ экстремистскими, украинскую церковь и прочее. Также Россия "незаконно" призывает в армию жителей региона.

Напомним, буквально накануне генерал ВСУ Сергей Кривонос рассказал, почему украинцы, в свое время сбежавшие из Крыма и Донбасса, вернулись обратно. Оказывается, они не смогли найти рабочие места в ридной неньке, а также "возможности существовать на нашей территории и вернулись туда". По его словам, офицеров военно-морских сил в Незалежной никто не ждал и не поддерживал, им негде было жить, поэтому они выехали обратно в Крым, пишет "КоммерсантЪ".

