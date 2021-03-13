Бывший глава правительства Незалежной рассказал, где располагался штаб переворота в 2014 году

Истинными кураторами действующих украинских властей остаются американцы, которые являются "реальными хозяевами" Незалежной. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Украины правительства Виктора Януковича Николай Азаров.

По словам политика, для того, чтобы спровоцировать очередные народные волнения, в стране необходимо развить определенное политическое движение. Именно по этой причине постмайданные силы запретили "Партию регионов" как ведущую политорганизацию в стране.

Азаров также отметил, что государственный переворот 2014 года произошел на Украине благодаря содействию зарубежных спецслужб. Речь, прежде всего, о Соединенных Штатах, в посольстве которых и располагался штаб переворота, а также Великобритании.

"Они очень большие специалисты в этом плане. А вот уже привлечение олигархов произошло по команде, безусловно, Запада, потому что так бы они не рискнули пойти против Януковича", – заявил бывший глава украинского правительства в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам политика, сценарий захвата власти путем переворота, гражданских жертв и разгрома всех политических элит был продуман Западом еще при "оранжевой революции", которая произошла в 2004 году.

Экс-премьер также коснулся уровня жизни населения Украины, указав на то, что Незалежная является беднейшим государством на территории Европы. После событий 2014 года смертность увеличилась на 155 тыс. жителей в год. Пенсии для пожилых людей ниже российских в три раза.

Ранее Азаров заявил, что очередной "цветной" переворот на Украине не увенчается успехом – Соединенные Штаты полностью удовлетворены действиями постмайданной администрации. По этой причине, отметил политик, западные кураторы не позволят изменить действующий расклад сил.