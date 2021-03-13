Берлин несет урон от политики Штатов, считают немецкие оппозиционеры

Германия заинтересована в отмене экономических ограничений против "Северного потока – 2". Взаимодействие между ФРГ, Россией и Евросоюзом необходимо вывести на уровень прагматизма, о чем заявила представитель партии "Альтернатива для Германии", член Бундестага Алис Вайдель. Политик сообщила, что для ФРГ приоритетной задачей остается достижение энергонезависимости от ограниченного числа участников рынка.

По словам немецкого парламентария, внешнеполитическая повестка не предполагает идеологических распрей. Освобождение от пагубных для обоих сторон ограничений также затрагивает и интересы Берлина.

Согласно приведенным данным, делегация "Альтернативы" на этой неделе прибыла с визитом в Москву. Как объяснила Вайдель, занимающая во фракции пост сопредседателя, основная цель поездки заключается в том, чтобы покончить с экономическими ограничениями, которые вредят обеим сторонам.

Вайдель также добавила, что в российско-немецком взаимодействии присутствует положительный потенциал. Более того, Москва и Берлин должны углубить свое сотрудничество – речь идет не только об экономике, но и геостратегической сфере в целом, пишет "Прайм".

Как полагает представитель "Альтернативы", ФРГ и РФ должны продолжать свое сотрудничество. Если действующий состав федерального правительства отказывается от взаимодействия с Россией, то АдГ, как самый ведущий немецкий оппозиционный блок, должен позаботиться о том, чтобы сохранить "нить разговора", о чем Вайдель заявила в интервью РИА "Новости".

Ранее немецкие СМИ призвали Евросоюз к политике устрашения против России.