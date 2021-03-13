В Незалежной уверены, что никакой помощи от администрации Белого дома теперь ждать не стоит

Команда Байдена начнет налаживать отношения в Россией, не учитывая интересы Украины. Для демократов в принципе характерно использование "прекрасных слов", несмотря на их пустоту, о чем заявил один из украинских обозревателей.

Так, администрация Барака Обамы ввела санции против России после воссоединения Крыма с остальной частью РФ, однако Москва нашла "множество лазеек". При этом Белый дом ввел эмбарго на поставку оружия на территорию Украины. Запрет был снят лишь в 2017 году.

Как считает обозреватель издания "Главред" Тарас Загородний, именно демократы выступают за "дружбу" с Россией. Прежний подход, уверен журналист, для них никуда не делся.

При этом Трамп, которого в Штатах часто обвиняли в пророссийской позиции, предоставил Украине оружие, а также лоббировал санкции против "Северного потока – 2", в результате чего Киев получил заветные 2,5 миллиарда долларов. Команда Байдена, продолжил обозреватель, будет искать союза с Европой, и, как следствие, найдет компромисс с Германией, которая занимает принципиальную позицию по "Северному потоку – 2".

Обозреватель также указал, что Германия "дожмет" проект за счет украинцев, не став вдаваться в подробности столь странного заявления.

"Скорее всего, Штаты будут пытаться выстраивать отношения с Российской Федерацией в противовес Китаю. Причем делать они это будут мягко", – пишет Загородний в своей статье, опубликованной "Главредом".

Так, если республиканцы активно давили на Китай, то демократы, уверен журналист, "поддерживают" экономику РФ, готовясь к запрету фрекинга (метод гидравлического разрыва пласта для добычи энергоресурсов – прим. Ред.) на территории США, что обеспечит Россию дополнительным источником доходов.

"Так что демократы будут нас сдавать. При Байдене мы будем наблюдать продолжение "никакой" политики Обамы", – подытожил автор.

Ранее западные СМИ сообщили, что Байден оказался под давлением Сената из-за поздних сроков отчета по санкциям в отношении "Северного потока – 2".