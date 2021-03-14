Жителям Незалежной открыли глаза на страшную правду

Украина, несмотря на все громкие заявления об отказе от российского газа, продолжает им пользоваться. Об этом рассказал специалист по энергетике Анджей Щенсняк на страницах польского издания Myśl Polska.

Эксперт заявил, что Украина выдает российский газ за европейский, таким образом обманывая народ. В 2015-м Киев отказался дальше платить по счетам за голубое топливо из России. Тогда "Газпром" перестал поставлять газ. В Незалежной обвинили Россию в политическом шантаже и решили вообще не покупать у нашей страны газ для себя.

Однако Щенсняк отмечает, что все хвастливые заявления Киева о жизни без голубого топлива РФ – это ерунда. Ведь газ из России все же продолжает попадать на Украину через Европу – Киев стал откачивать его из труб для своих нужд. Для того, чтобы не было проблем с законом, в Незалежной придумали схему "виртуального реверса".

Эксперт утверждает, что легализовать это позволил специальный механизм "накручивания счетчика" – у границы газ делает небольшую петлю по трубам. В результате народ Незалежной потребляет все тот же российский газ, но платит за него по европейским ценам.

Щенсняк указывает на то, что разница европейской и украинской стоимости голубого топлива на биржах шокирует. По его словам, доход от российского газа, поступающего на Украину, получает Запад. Разницу в 25-50% покрывают простые жители, у которых увеличилась цифра за газ и отопление в коммунальных платежах. Специалист заключил, что западные партнеры Киева смогли прекрасно заработать на этой схеме.

