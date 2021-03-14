Запад обогащается на украинцах за счет российского газа

Запад обогащается на украинцах за счет российского газа
Фото: Victor Lisitsyn/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Жителям Незалежной открыли глаза на страшную правду

Украина, несмотря на все громкие заявления об отказе от российского газа, продолжает им пользоваться. Об этом рассказал специалист по энергетике Анджей Щенсняк на страницах польского издания Myśl Polska.

Эксперт заявил, что Украина выдает российский газ за европейский, таким образом обманывая народ. В 2015-м Киев отказался дальше платить по счетам за голубое топливо из России. Тогда "Газпром" перестал поставлять газ. В Незалежной обвинили Россию в политическом шантаже и решили вообще не покупать у нашей страны газ для себя. 

Однако Щенсняк отмечает, что все хвастливые заявления Киева о жизни без голубого топлива РФ – это ерунда. Ведь газ из России все же продолжает попадать на Украину через Европу – Киев стал откачивать его из труб для своих нужд. Для того, чтобы не было проблем с законом, в Незалежной придумали схему "виртуального реверса". 

Эксперт утверждает, что легализовать это позволил специальный механизм "накручивания счетчика" – у границы газ делает небольшую петлю по трубам. В результате народ Незалежной потребляет все тот же российский газ, но платит за него по европейским ценам. 

Щенсняк указывает на то, что разница европейской и украинской стоимости голубого топлива на биржах шокирует. По его словам, доход от российского газа, поступающего на Украину, получает Запад. Разницу в 25-50% покрывают простые жители, у которых увеличилась цифра за газ и отопление в коммунальных платежах. Специалист заключил, что западные партнеры Киева смогли прекрасно заработать на этой схеме. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Мыкола Бандурозад
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баатюшки страшная "тайна")))) об этом разве что в дупу упоротые галючанские рагули "не знали" хотя и сидели плотно обхватив ягодицами газовую трубу! Тырить воровать это их любимая забава особенно у своих же земляков! При этом громче всех орать"Держи вора!" обязательно в сторону Москвы! Не так ли скакуасы?
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ
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Гость165271
укроина превратилась в лицемерную, лживую страну, страну кидалово и попрашаек! как вам не стыдно бандэрлоги пользевотся газом и светом со страны агресора а??? где ваша гордость патомственые бэндеровцы? обогревайтесь дровами и вышеванками и подсвечевайте факелами как в древности вы видь древнеукры.
Так селянский укроСБРОД уже давно лучинами свои ЗА <цензура> А ННЫЕ хаты освещают, топят кизяком! правда, есть и ФЕ КАЛЬНЫЕ шествия фашисто-папуасов с гнойными отбитыми мозгами! Дурка ДОЛЖНА ПОДОХНУТЬ! От слова - ОКОНЧАТЕЛЬНО!
Гость157918
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Что ни говори, а без хохлацкого лохА жизнь тосклива и плохА. О це така дружба по еуропейськи.
Гость158521
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Путин - вор! Лукашенко - вор!
Путин и Лукашенко обогащаются на россиянах и белорусах за счет российского газа. Страшная правда отрыта народам соседних стран как их "правители" воруют из бюджета народа огромные деньги и прячут их в офшорах, строят дворцы, покупают виллы и яхты за границей, содержат на деньги народа огромное количество воров прихлебателей и родственников. Фильм Алексея Навального о дворце в Геленджике вскрыл воровскую сущность Путина. Не отстает от него и Лукашенко с Золотым дном. Американские спецслужбы обнаружили за границей на счетах Путина и его "соратников" более $1.4 трлн. Расследование продолжается
Свое расследование можешь скрутить трубочкой и засунуть себе в зад и по глубже, никому оно не интересно, да и фейк Навального туда-же. Расскажи-ка нам сирым Россиянам как здорово стало жить на Украине, каких высот достиг там уровень жизни, экономики, каких достижений добилась эта недострана и об ихних олигархах тоже не забудь фейкомет ты наш.
Гость160946
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Поленья решили доказать, что эстонцы не самые тормознутые, они заметили виртуальный реверс всего-то через 7 лет.
Гость163625
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ВЛАСТЬ ЖИРУЕТ А НАРОД НИЩЕНСТВУЕТ - ВОТ УСРАИНА ТАКАЯ - ЭТОТ КЛОУН ЕЩЁ И ВОЙНЫ ЗАХОТЕЛ НА ДОНБАССЕ _ ОН САМ ГДЕ БЫЛ В 2014 ГОДУ????? ТРУСЛИВЙ ЧМОШНЫЙ призидент великой УСРАИНЫ
Гость165480
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Путин - вор! Лукашенко - вор!
Путин и Лукашенко обогащаются на россиянах и белорусах за счет российского газа. Страшная правда отрыта народам соседних стран как их "правители" воруют из бюджета народа огромные деньги и прячут их в офшорах, строят дворцы, покупают виллы и яхты за границей, содержат на деньги народа огромное количество воров прихлебателей и родственников. Фильм Алексея Навального о дворце в Геленджике вскрыл воровскую сущность Путина. Не отстает от него и Лукашенко с Золотым дном. Американские спецслужбы обнаружили за границей на счетах Путина и его "соратников" более $1.4 трлн. Расследование продолжается
Овальный - хорошая швея рукавичек...
Гость165271
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укроина превратилась в лицемерную, лживую страну, страну кидалово и попрашаек! как вам не стыдно бандэрлоги пользевотся газом и светом со страны агресора а??? где ваша гордость патомственые бэндеровцы? обогревайтесь дровами и вышеванками и подсвечевайте факелами как в древности вы видь древнеукры.
Путин - вор! Лукашенко - вор!
Пожаловаться Ответить
Путин и Лукашенко обогащаются на россиянах и белорусах за счет российского газа. Страшная правда отрыта народам соседних стран как их "правители" воруют из бюджета народа огромные деньги и прячут их в офшорах, строят дворцы, покупают виллы и яхты за границей, содержат на деньги народа огромное количество воров прихлебателей и родственников. Фильм Алексея Навального о дворце в Геленджике вскрыл воровскую сущность Путина. Не отстает от него и Лукашенко с Золотым дном. Американские спецслужбы обнаружили за границей на счетах Путина и его "соратников" более $1.4 трлн. Расследование продолжается
Гость165396
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Ляля ты по ходу пидо*рас!
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