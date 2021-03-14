Кравчук обвинил Россию в нежелании достичь мира в Донбассе

Кравчук обвинил Россию в нежелании достичь мира в Донбассе
Леонид Кравчук. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Экс-президент Украины заявил, что переговоры по "нормандскому формату" зашли в тупик

Леонид Кравчук, первый глава Незалежной, продолжает кидать обвинения в адрес РФ. По словам главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, Москва давно получила новый мирный план по решению конфликта в Донбассе и изучает его, хотя и говорит публично, что не видела его в глаза.

Кравчук заявил, что с осени 2020-го ни один из вопросов по конфликту не решили, даже те, по которым были точные договоренности. Всему виной, считает экс-президент Украины, отказ России идти на уступки. А самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР действуют так же, как Москва. 

"Они [вопросы – прим. ред.]заблокированы под видом новых предложений, механизмов, а на самом деле это только отвлечение от главного вопроса – урегулирования ситуации в Донбассе",

– утверждает Кравчук. 

В интервью телеканалу "Украина 24", политик обвинил Россию в нежелании достичь мира. Он также заявил, что ситуация в Донбассе может перерасти в полномасштабный конфликт, если Москва не умерит "свои аппетиты". Поэтому Кравчук уверен, что в переговорах должны участвовать и США тоже. Киев уже ведет обсуждения по этому вопросу с Вашингтоном. При этом бывший глава Украины полагает, что Россия может выступить против присоединения США к "нормандской четверке", но тогда ей, по его словам, придется озвучить серьезные аргументы. 

В России же полагают, что война в Донбассе возможна только по инициативе Украины. Сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале подчеркнул, что по-другому конфликт не может перерасти в крупномасштабный. А США, подключившись к переговорному процессу, лишь разогреют конфликт. 

В Кремле же не раз обращали внимание на то, что Киев, прежде всего, должен выполнять обязанности по минским соглашениям, а о новых планах по Донбассу Киев Москву не уведомлял. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ
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Гость165505
Кравчук, а Кравчук, ведь ДНР и ЛНР хотели модель деления доходов как в Швейцарии, но вы же начали их убивать.
Видимо слишком много денег при данной модели утекало из карманов чиновника, президента что был дан приказ начать войну против них.
Минские соглашения обязаны выполнять ЛНР, ДНР и Украина, остальные гаранты Германия, Франция, Россия.
Но Украине война выгодна, ведь американцы на войне разбогатели, и они тоже так хотят.
Во как сумасшедший хохлоМАРАЗМАТИК зажигает! Опять забористый кизяк, укроУБЛЮДОК с ЗЕ лупой курил!
Гость165505
Пожаловаться Ответить
Кравчук, а Кравчук, ведь ДНР и ЛНР хотели модель деления доходов как в Швейцарии, но вы же начали их убивать.
Видимо слишком много денег при данной модели утекало из карманов чиновника, президента что был дан приказ начать войну против них.
Минские соглашения обязаны выполнять ЛНР, ДНР и Украина, остальные гаранты Германия, Франция, Россия.
Но Украине война выгодна, ведь американцы на войне разбогатели, и они тоже так хотят.
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