В США призвали Байдена заставить Москву "плакать" за кибератаки

В США призвали Байдена заставить Москву "плакать" за кибератаки
Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Американцы требуют спровоцировать в России неразбериху

В США переживают, что киберпространство позволяет России, Китаю и другим странам атаковать их компании и госучреждения без особых последствий. Поэтому администрация нового президента Джо Байдена должна превратить так называемую "серую зону" в поле для боли, а попросту – заставить другие страны, в том числе РФ, плакать.

Об этом заявили авторы издания The National Interest. Журналисты вспомнили о последних взломах в США: так недавно 30 тысяч компаний подверглись кибератакам, в которых обвинили Китай. Указали американцы и на взломы госучреждений Америки в конце 2020 года. По мнению Вашингтона, за ними стоит Россия. 

Северная Корея и Иран также не раз устраивали проблемы для США в киберпространстве, отмечает издание. Поэтому авторы материала считают, что Байден должен взять ситуацию под контроль и атаковать своих оппонентов в этой "серой зоне". Однако действовать новой администрации Белого дома нужно хитро – Вашингтон должен отказаться от политики времен Барака Обамы. NI утверждает, что для успеха Байдену не следует предупреждать другие страны о своих планах. Обама же всегда сообщал о том, что собирается наказать врагов, в результате чего его действия не приносили должного эффекта. 

Обозреватели издания призывают Вашингтон сделать так, чтобы ответ США вызывал неразбериху и беспорядки в странах-противниках. Тогда, считают эксперты, эти государства дважды подумают перед тем, как в следующий раз устроить войну в киберпространстве против США. Заняться этим должно Киберкомандование США вместе с Агентством национальной безопасности. 

Авторы статьи отмечают, что по России нужно ударить через соцсети, а, например, по Китаю – через "великий брандмауэр". 

Ранее американские журналисты заявили, что США готовят России ответ за кибератаки. В Москве же это вызвало беспокойство. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Акиншин В.Н.
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А то и смерть Немцова могёть прилипнуть: Бог же не Микитка, он всё знает... НЕ я ль предупреждал: Защитите Касьянова, Немцова, Путина... за 27 час., прям и как по Фокуссиме ш по Явленной.
Акиншин В.Н.
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НЕ верите?: а я напомню эсминец... и территиорию поболе Франции у Камчатки.... - аннексия же рыбной...
Акиншин В.Н.
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А не думаете ль, что и ваших ...привлекут по Международному... на смену Милошевичу??? - освободившееся ш место свято пусть не бывает...
Акиншин В.Н.
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А были ль атаки?: бредятина связуемая с желанием но так и только явлена. ПРИМЕР: Элементарность машинного языка - не доказательство ль??? того, что - вас же не трогали!, - ...глупости то откель?: от слабоумия?; - или что происходит и у вас во власти?: кали в вашай хати гарить, то причём саседи, есть и такая пословица с РУСИ.
гость
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Очко свое драное с плачем штопать будете, пендосы, рыдая и дрища во все стороны. Бандеры гов*ноеды следущие.
Гость165691
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Внешнее управление Россией
Да уж... Так проще отключит Россию от глобальной сети Интернет и все вопросы исчезнут. Один указ Джо Байдена и "Все хорошо прекрасная маркиза..." "Даешь чебурНЕТ чи путиНЕТ!".
на сколько я знаю у Китая, России, США и даже Северной Кореи есть весьма не затратный отключить интернет всему миру причем на долгие годы, с учетом позиции Путина : "а зачем на мир, в котором нет России", можно перефразировать а: "а зачем России мировой интернет, от которого ее отключили" . Фольгу, пыль распылылить с иголками на околоземной орбите сотнями тонн, серия ну небольших ядерных взрывов (можно два но больших) на орбите и мировая спутниковая группировка прекратит свое существование, можно с земли, можно с космоса всех ослепить способов тысячи интернет только на словах надежен...
Гость165689
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Внешнее управление Россией
Да уж... Так проще отключит Россию от глобальной сети Интернет и все вопросы исчезнут. Один указ Джо Байдена и "Все хорошо прекрасная маркиза..." "Даешь чебурНЕТ чи путиНЕТ!".
Было б выгодно давно эти пиндосы так бы и сделали. Но бабло всегда побеждает.
Внешнее управление Россией
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Да уж... Так проще отключит Россию от глобальной сети Интернет и все вопросы исчезнут. Один указ Джо Байдена и "Все хорошо прекрасная маркиза..." "Даешь чебурНЕТ чи путиНЕТ!".
Настоящий ОДЕССИТ
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Бидону кранты. Не дадут ему еще годик пожить)
Гость164234
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хи хи,западенский мир плахать будет от выходок деменсионного спящего джо----это да----- и рулящих за него барака и клинтон!
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