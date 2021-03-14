Американцы требуют спровоцировать в России неразбериху

В США переживают, что киберпространство позволяет России, Китаю и другим странам атаковать их компании и госучреждения без особых последствий. Поэтому администрация нового президента Джо Байдена должна превратить так называемую "серую зону" в поле для боли, а попросту – заставить другие страны, в том числе РФ, плакать.

Об этом заявили авторы издания The National Interest. Журналисты вспомнили о последних взломах в США: так недавно 30 тысяч компаний подверглись кибератакам, в которых обвинили Китай. Указали американцы и на взломы госучреждений Америки в конце 2020 года. По мнению Вашингтона, за ними стоит Россия.

Северная Корея и Иран также не раз устраивали проблемы для США в киберпространстве, отмечает издание. Поэтому авторы материала считают, что Байден должен взять ситуацию под контроль и атаковать своих оппонентов в этой "серой зоне". Однако действовать новой администрации Белого дома нужно хитро – Вашингтон должен отказаться от политики времен Барака Обамы. NI утверждает, что для успеха Байдену не следует предупреждать другие страны о своих планах. Обама же всегда сообщал о том, что собирается наказать врагов, в результате чего его действия не приносили должного эффекта.

Обозреватели издания призывают Вашингтон сделать так, чтобы ответ США вызывал неразбериху и беспорядки в странах-противниках. Тогда, считают эксперты, эти государства дважды подумают перед тем, как в следующий раз устроить войну в киберпространстве против США. Заняться этим должно Киберкомандование США вместе с Агентством национальной безопасности.

Авторы статьи отмечают, что по России нужно ударить через соцсети, а, например, по Китаю – через "великий брандмауэр".

Ранее американские журналисты заявили, что США готовят России ответ за кибератаки. В Москве же это вызвало беспокойство.