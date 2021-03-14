Соратники рассказали о влиянии жены Ельцина на российскую политику

Соратники рассказали о влиянии жены Ельцина на российскую политику
Наина Ельцина. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Наина Иосифовна сдерживала гневные порывы супруга

Борис Ельцин прожил со своей супругой Наиной в браке 51 год, вплоть до своей смерти. Она прошла с ним долгий путь его политической карьеры. Соратники первого президента РФ пролили свет на то, как жена Ельцина влияла на политику России в 1990-х годах. 

Советник первого главы России по политическим вопросам Станислав Станкевич рассказал, что Ельцина сдерживала гневные порывы мужа, которые могли бы ухудшить ситуацию в стране. По его словам, за все время президентства Борис Николаевич находился в напряженных отношениях с депутатами и политическими силами. В том, что конфликты не перестали во что-то серьезное и опасное, значительную роль сыграла именно Наина Иосифовна. 

А вот руководитель администрации президента РФ в 1993—1996 годах Сергей Филатов сообщил URA.RU, что жена Ельцина не имела никакого влияния на политику, да и не стремилась к этому. Супруга всегда вела себя скромно на людях и никогда не давала своему мужу советы публично. 

Наине Ельциной 14 марта исполнилось 89 лет. С этой знаменательной датой вдову первого президента РФ поздравил глава государства Владимир Путин, отметив в своем письме человеческие качества, которыми природа щедро наградила ее. 

Ранее Путин и Ельцина лично пообщались по телефону в честь торжественных мероприятий по случаю 90-летия Бориса Ельцина. Первый президент РФ ушел из жизни в 2007-м, лишившись возможности исполнить свою главную мечту. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Доллар упадет до 70 рублей: эксперт дал прогноз на весну

Рост цен на нефть положительно влияет на курс валют

Назарбаев подарил: Лукашенко прояснил слухи о своей роскоши

Президент Белоруссии уверяет, что никакого "золотого дна" у него нет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей