Захарова объяснила боязнь Запада проявить открытую агрессию против России

Захарова объяснила боязнь Запада проявить открытую агрессию против России
Мария Захарова. Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Европа и США могут бить по нашей стране только в Сети

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о сложных отношениях между нашей страной и Западом. По словам дипломата, Европа и США до сих пор не решились на открытую агрессию против России из-за отечественной системы обороны.

Как заявила Захарова, российская система обороны просто не позволяет атаковать страну, что на Западе осознают. Дипломат добавила, что при этом иностранцы "играют в свои грязные игры" в тех областях, где чувствуют слабину России, в частности в интернет-пространстве.

Запад блокирует российские телеканалы, программы, аккаунты и так далее, демонстрируя аморальное поведение. Как добавила Захарова, Запад сам ускорил то, на что Россия долгое время не решалась – на регулирование Интернета. По ее словам, Москва испытывала неловкость, думая о том, что пора вводить новые меры и регулировать деятельность американских интернет-монополий. 

Захарова отметила, что регулируя Сеть, Россия не нарушит международные нормы, потому что это уже сделал Запад. 

"Сейчас готовится целый пакет документов, законопроектов, которые будут охранять и защищать как российских журналистов, как российские средства массовой информации и, конечно, нашу аудиторию от этого бесконечного невозможного беспредела",

разразилась Захарова в эфире "России 1". 

Ранее стало известно о том, что Россия возмутилась антироссийскими кампаниями в СМИ, за которыми стоит Великобритания. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость164269
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"...Москва испытывала неловкость..."-Захарова. Зато Америкосы не заморачивались и бабки свои в РФ не держат.
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ
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Г
qwertzuiopü
Опять приход от кизяка поймал?
Великий анально-оральный раб ЖИДохозяев, никчемный западенскко-бандеровский укроУБЛЮДОК с позывным
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Гость164018
Нет Захарова запад не боится Россию Скоро заступит на трон настоящий президент Америки который ходит в штанах а не в юбке Вот тогда увидите кто кого боится
Ты свои кружевные трусики уже постирал, ущербный укроДЕБИЛОИД?
Гость164018
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Нет Захарова запад не боится Россию Скоро заступит на трон настоящий президент Америки который ходит в штанах а не в юбке Вот тогда увидите кто кого боится
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ
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Пора проводить ковровые бомбардировки авиацией и массовые обстрелы КуКуЕва и территории западенских бандерлогов Калибрами, чтоб показать ЕС силу оружия РОССИИ!
Г
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qwertzuiopü
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