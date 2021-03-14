Японцы предложили отправить в сторону России 500 ракет

Японцы предложили отправить в сторону России 500 ракет
Фото: U.S. Department of Defense/Digital/www.globallookpress.com
Жители Страны восходящего солнца недовольны мягкой политикой властей в отношении России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ранее, что желание США разметись ракеты средней дальности в Японии, вызывает беспокойство. Если Токио позволит это сделать Вашингтону, то Москва адекватно отреагирует. Эти слова вызвали бурную реакцию среди японцев, которые предложили отправить в сторону РФ 500 ракет. 

Японские СМИ активно писали о заявлении Захаровой о том, что подобные действия будут расценены как угроза безопасности России. Интернет-пользователи Страны восходящего солнца возмутились словами российского дипломата.

Японцы призвали не просто разместить на своих островах ракеты, но и направить пять десятков боеголовок в сторону России. Жители Японии требуют от правительства, чтобы оно начало вооружать армию до зубов, а чтобы не проиграть России некоторые предлагают озаботиться ядерным оружием.  

Как передает ИноСМИ, собравшее комментарии японцев, некоторые вспомнили и Курилы. Они хотят отомстить Москве за "захватническую" политику. 

"Как следует понимать такие заявления российских властей? Как объявление Японии войны?", "Японское правительство должно спешно разрабатывать политику по ослаблению России", "Направьте в сторону России 500 ядерных ракет! А если сможете, то и ударьте! Превратите Россию в море огня!" – негодуют японцы. 

Ранее эксперт спрогнозировал, что будет, если Япония решится на блокаду Южных Курил.  

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость158521
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Дидулак
Прийдет пора когда русские отдадуть назад все что забрали иним народам.
Сначала бандероголовые вернут назад все земли переданные Россией этой свидомной стране начиная с Переясловской рады.
Гость158521
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Япошки раздухарились забыли видимо подарок Американский Хиросиму и Нагасаки, не хочется напоминать но можем. Даже на выбор можно ракетой а можно Посейдона запустить, в обоих случаях империя Ямато навсегда накроется медным тазом.
Влад
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Гость166000
Пусть еще шахт насверлят.
да там сейчас и шах то не надо :(
Влад
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Антимайдан
Обкурились что-ли косоглазые макаки, 500 бомб, а у них есть хотя бы одна, нам не надо 500, е@анем одной мегатонн на 100 и банзай капут.
А вдруг мы им? Как в анекдоте, "...а нам то за что?"
Влад
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Дидулак
Прийдет пора когда русские отдадуть назад все что забрали иним народам.
А когда придет очередь отдать все что другие народы забрали у России? Мне интересно как будут возвращать 20 000 000 мирных жителей убитых в ВОВ ?
...Студент Байконура
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!500 ядерных ракет!" ???, а кали им памогуть дамой вярнуца, или на вас?, жаль будет только Явленную икону Казанской...
Дидулак
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Прийдет пора когда русские отдадуть назад все что забрали иним народам.
Антимайдан
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Обкурились что-ли косоглазые макаки, 500 бомб, а у них есть хотя бы одна, нам не надо 500, е@анем одной мегатонн на 100 и банзай капут.
Степан Скаклубандуру
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ах ты батюшки самураи мля... а одну ракету да по косоглазому е...лу не хотят?? Фудзияму в яме радиоактивной увидеть?
Гость166000
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Пусть еще шахт насверлят.
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