Байден намеренно отказывается от звонка Зеленскому

Байден намеренно отказывается от звонка Зеленскому
Владимир Зеленский. Фото: taping Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
В США объяснили пренебрежение своего президента к украинскому коллеге

Американские журналисты обратили внимание на тот факт, что новый лидер США Джо Байден так и не позвонил президенту Незалежной Владимиру Зеленскому. По мнению экспертов, за таким поведением стоит тонкий расчет.

Политические аналитики издания The Washington Post предполагают, что намеренным игнорированием Байден пытается заставить Зеленского активно работать внутри подконтрольной ему страны.

Так, в Вашингтоне ждут, когда Киев сможет справиться с заполонившей Незалежную коррупцией. Также американцы хотели бы, чтобы Украина поскорее стабилизировала ситуацию в экономике и, тем самым, могла бы сохранить независимость от соседней России.

Кроме того, журналисты обратили внимание на то, что украинский лидер обещал изменить свое отношение к олигарху Игорю Коломойскому. Однако этого до сих пор не произошло, что не может не печалить американскую сторону.

К слову, недавно сообщалось, что главнокомандующий Украины обратился к американскому коллеге с просьбой ввести против нашей страны масштабный санкции. В Незалежной ждут поддержки Америки в борьбе за "демократию".

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость165098
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Гость165960
А о чём с клоуном разговаривать он опять будет гроши просить.задолбали эти хохлы денег дай дай денег и больше нечего
Ну а что Вы хотите от кого-то из бывших, кроме этого? Была страна СССР. Недовольны были. Кто? Руководители Союзных республик. Им Кремль не давал "воли". А сейчас - лафа! Все независимые и самостоятельные, Кремлю не подконтрольны. Только ума не хватает, как правильно дело вести. Совмина нет, ЦК КПСС - нет. А гульнуть так хочется! Вот и просят все. Не я "завхоз" в Кремле. Ни копейки бы никто не получил. Самостоятельные? Ну так и работайте самостоятельно!

-Так это же товарищ Сухов!
-Сухов, говоришь? Сейчас мы посмотрим, что это за Сухов. (Верещагин. Белое солнце пустыни)
Джозеф Байден
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Критические дни у него, да и очко его с прошлого раза еще не срослось, чего звонить? Позже очко порву!
Гость164269
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Не царское это дело,в <цензура>...де ковыряться,прикажу - выe...yт - Байден
Гость163625
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ПОЗОРНАЯ И ТРУСЛИВАЯ ЭТА ВЛАСТЬ НА УСРАИНЕ - РОССИИ ВООБЩЕ НЕНАДО КОНТАКТИРОВАТЬ С ЭТИМИ УБЛЮДКАМИ УКРОПАМИ ХОЛОПАМИ - ОНИ ВСЁРАВНО ПРОДАДУТЬСЯ ПИНДОСАМ
Гость165960
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А о чём с клоуном разговаривать он опять будет гроши просить.задолбали эти хохлы денег дай дай денег и больше нечего
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