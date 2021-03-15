Китай наказал Украину за "Мотор Сич" новой позицией по Крыму

Китай наказал Украину за "Мотор Сич" новой позицией по Крыму
Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
На полуостров явилась китайская делегация для налаживания деловых отношений с регионом

Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович отреагировал на визит китайской делегации в Крым. Он полагает, что таким образом Китай решил отомстить Украине за национализацию завода "Мотор Сич". 

Некоторое время назад министр экономразвития Крыма Дмитрий Шеряко сообщил, что на полуостров прибыла делегация из Китая для налаживания деловых отношений с регионом. В частности, инвесторов заинтересовали рекреационный потенциал полуострова, крымское вино и кондитерские изделия. Бизнесмены в рамках визита проведут переговоры с властями. 

"Ответный ход Китая в связи с позицией Украины по "Мотор Сич". Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг "передумал" и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии "для налаживания партнерских отношений", – написал Рабинович в "Фэйсбуке".

По его словам, местные предприниматели уже договорились с китайскими о налаживании деловых отношений, пишет RT. Также китайцы выразили желание серьезно вложиться в развитие курортного бизнеса на полуострове. Предполагается, что будут созданы все необходимые условия для посещения китайскими туристами оздоровительных лечебниц Крыма, указывает телеканал "360".

Напомним, в начале года Киев ввел санкции против акционеров предприятия, под которые также попали четыре китайских компании. После этого Китай решил взыскать с Незалежной 3,5 миллиарда $. В итоге украинская сторона решила вернуть завод в госсобственность.

Роман ИГНАТОВ

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Гость166467
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Медведев
«Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека — он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами». - Aкaдeмик Павлов. О русском уме. 1932 год.
Селюк бандеровский, ты про себя написал, <цензура> задроченный
Медведев
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«Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека — он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами». - Aкaдeмик Павлов. О русском уме. 1932 год.
Хохол это комплекс всего самого мерзкого в человеке
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Вот главные черты хохла
Предательство, злорадство, злоба
Упоротость как у осла
И подлость, зависть, жадоба
Стукачество, подхалимаж укропа
Халява и душа холопа
Гость156545
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Гость157388
на кую мы видели этих китаёз
с точностью до наоборот...Может у них не такой большой как у дяди Семы, но они количеством возьмут....
Гость156726
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Китайроссия
Сибирь китайцы захватили, теперь им турецкий Кирим подавай. Опять Фуйлопут мультики про кизяк ракету смотрит. Эрдоган придет - порядок наведет.
Ты свой хохлонет меньше юзай - отвалиться может
Китайроссия
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Сибирь китайцы захватили, теперь им турецкий Кирим подавай. Опять Фуйлопут мультики про кизяк ракету смотрит. Эрдоган придет - порядок наведет.
Гость166428
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китай отжимает у свиней аннексированный крым.
₴ривна
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Гость157388
на кую мы видели этих китаёз
Китайскую платформу бандерва выдумает, санкции Китаю объявит и сделает китайское предупреждение. Кулеба будет грозить что Китай теперь враг и будет создана фейковая прокуратура Китая. Но то как с Китаем свидомоты поступили, китайцы тоже запомнили.
Дмитрий
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Хохлы сами себя наказали нужно вести себя порядочно а не как хамло вот и допрыгались..! Крым рулит..!
Гость157388
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на кую мы видели этих китаёз
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