На полуостров явилась китайская делегация для налаживания деловых отношений с регионом

Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович отреагировал на визит китайской делегации в Крым. Он полагает, что таким образом Китай решил отомстить Украине за национализацию завода "Мотор Сич".

Некоторое время назад министр экономразвития Крыма Дмитрий Шеряко сообщил, что на полуостров прибыла делегация из Китая для налаживания деловых отношений с регионом. В частности, инвесторов заинтересовали рекреационный потенциал полуострова, крымское вино и кондитерские изделия. Бизнесмены в рамках визита проведут переговоры с властями.

"Ответный ход Китая в связи с позицией Украины по "Мотор Сич". Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг "передумал" и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии "для налаживания партнерских отношений", – написал Рабинович в "Фэйсбуке".

По его словам, местные предприниматели уже договорились с китайскими о налаживании деловых отношений, пишет RT. Также китайцы выразили желание серьезно вложиться в развитие курортного бизнеса на полуострове. Предполагается, что будут созданы все необходимые условия для посещения китайскими туристами оздоровительных лечебниц Крыма, указывает телеканал "360".

Напомним, в начале года Киев ввел санкции против акционеров предприятия, под которые также попали четыре китайских компании. После этого Китай решил взыскать с Незалежной 3,5 миллиарда $. В итоге украинская сторона решила вернуть завод в госсобственность.