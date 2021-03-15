Постпред при Совете Европы оценил последствия выхода России из Организации

Без РФ Организация утратит свое значение на континенте и в мире

Выход из России из Совета Европы приведет к автоматическому выходу из конвенций, к которым Москва присоединилась за 25 лет членства в Организации. Об этом предупредил постоянный представитель РФ при СЕ Иван Солтановский.

Он напомнил, что основные цели и функции Совета Европы прописаны в его Уставе. В частности, в ст.1 сказано, что Организация "нацелена на достижение большего единства между странами – членами СЕ, реализацию общих идеалов и принципов и содействие экономическому и социальному прогрессу стран-участниц".

Россия, войдя в СЕ в 1996 г., присоединилась к 68 конвенциям Организации, в том числе касающихся Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Она не только стала полноценным участником процесса формирования единого правового и гуманитарного пространства в Европе, но и расширила его на территорию от Лиссабона до Владивостока.

Однако в последние годы на некоторых площадках СЕ, в частности, Парламентской ассамблее (ПАСЕ), атмосфера изменилась. Пока одни депутаты по-прежнему искренне радеют за интересы своих граждан, другие "устраивают из своих выступлений цирковые шоу, преследуя собственные узкокорыстные цели и попросту отнимая у Ассамблеи время", указал Солтановский в интервью "Независимой газете".

Одним из таких парламентариев, устаивающих "клоунаду", постпред РФ назвал представителя Украины в ПАСЕ. По мнению Солтановского, Москва уже устала вызывающего поведения и недопустимых высказываний в свой адрес, передает телеканал "360". Этим обусловлено предупреждение главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого о возможном выходе РФ из СЕ. Если до этого действительно дойдет, то РФ выйдет из всех конвенций СЕ, в том числе по ЕСПЧ.

При этом произойдет"окончательная эрозия сущности СЕ как многопрофильной организации", поскольку без России многие международные договоренности утратят свое значение.

Ранее в МИД РФ предупредили, что Совет Европы уже накопил "критическую массу" антироссийских процедур, напомнив, что терпение Москвы имеет пределы.

В январе на сессии ПАСЕ делегация Украины позволила себе хамские выходки по отношению к РФ.