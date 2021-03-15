Постпред при Совете Европы оценил последствия выхода России из Организации

Постпред при Совете Европы оценил последствия выхода России из Организации
Фото: Council of Europe Parliamentary/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Без РФ Организация утратит свое значение на континенте и в мире

Выход из России из Совета Европы приведет к автоматическому выходу из конвенций, к которым Москва присоединилась за 25 лет членства в Организации. Об этом предупредил постоянный представитель РФ при СЕ Иван Солтановский.

Он напомнил, что основные цели и функции Совета Европы прописаны в его Уставе. В частности, в ст.1 сказано, что Организация "нацелена на достижение большего единства между странами – членами СЕ, реализацию общих идеалов и принципов и содействие экономическому и социальному прогрессу стран-участниц".

Россия, войдя в СЕ в 1996 г., присоединилась к 68 конвенциям Организации, в том числе касающихся Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Она не только стала полноценным участником процесса формирования единого правового и гуманитарного пространства в Европе, но и расширила его на территорию от Лиссабона до Владивостока.

Однако в последние годы на некоторых площадках СЕ, в частности, Парламентской ассамблее (ПАСЕ), атмосфера изменилась. Пока одни депутаты по-прежнему искренне радеют за интересы своих граждан, другие "устраивают из своих выступлений цирковые шоу, преследуя собственные узкокорыстные цели и попросту отнимая у Ассамблеи время", указал Солтановский в интервью "Независимой газете".

Одним из таких парламентариев, устаивающих "клоунаду", постпред РФ назвал представителя Украины в ПАСЕ. По мнению Солтановского, Москва уже устала вызывающего поведения и недопустимых высказываний в свой адрес, передает телеканал "360". Этим обусловлено предупреждение главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого о возможном выходе РФ из СЕ. Если до этого действительно дойдет, то РФ выйдет из всех конвенций СЕ, в том числе по ЕСПЧ. 

При этом произойдет"окончательная эрозия сущности СЕ как многопрофильной организации", поскольку без России многие международные договоренности утратят свое значение.

Ранее в МИД РФ предупредили, что Совет Европы уже накопил "критическую массу" антироссийских процедур, напомнив, что терпение Москвы имеет пределы.

В январе на сессии ПАСЕ делегация Украины позволила себе хамские выходки по отношению к РФ.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость158521
Пожаловаться Ответить
Выходить надо, будет больше пользы чем вреда, тогда мы подписали столько ненужных России конвенций когда входили что больше навредили себе чем выиграли. давно пора было это сделать помахать ручкой этому совету с его конвенциями.
Гость161095
Пожаловаться Ответить
Ужасные последствия будут только для компрадорской элиты, а народ заживет лучше...
Гость166498
Пожаловаться Ответить
Не выйдет РФ из ПАСЕ и прочих УСЕ. Недвижимость и счета олигархов и чиновников там.
Гость162168
Пожаловаться Ответить
Без России СЕ немогут долго дотянутся,так как её бюджет и политика не даёт возможности долго существовать.
1
новости партнеров

Захарова объяснила боязнь Запада проявить открытую агрессию против России

Европа и США могут бить по нашей стране только в Сети

В США призвали Байдена заставить Москву "плакать" за кибератаки

Американцы требуют спровоцировать в России неразбериху

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей