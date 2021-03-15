Озвучены планы Путина на неделю

Озвучены планы Путина на неделю
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
У главы страны заготовлено несколько участий в мероприятиях

На этой неделе российский президент планирует провести конференцию по вопросам развития Крыма. Событие пройдет в день присоединения полуострова к составу России. 

Владимир Путин собирается посветить конференцию вопросом социально-экономического развития региона. Об этом сообщает РИА ФАН.

Также у главы государства запланирован телемост с участием президента Киргизии Садыром Жапаровым. Лидеры торжественно откроют Таласский золотурдный комбинат.

Помимо других дел, Владимир Путин проведет коллегию Генеральной прокуратуры РФ на этой неделе.

Ольга ФЕДОРОВА

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