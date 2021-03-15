Сигналом для нападения Киева на Донбасс станет поездка Путина в Крым

Сигналом для нападения Киева на Донбасс станет поездка Путина в Крым
Фото: Sandro Maddalena/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Военкор назвал возможную дату вооруженной операции на востоке Незалежной

Украина готовится напасть на неподконтрольные ей территории Луганской и Донецкой областей 17 – 18 марта 2021 года. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

"Киев готовит 17-18 марта вооруженную провокацию на Донбассе. Она может быть приурочена к приезду Президента РФ в Крым, где в это время будет отмечаться очередная годовщина присоединения Крыма к России",

написал репортер в своем телеграм-канале.

Ранее украинские СМИ называли другую дату нападения – 15 марта. Однако секретарь Совета нацбезопасности (СНБО) Незалежной Алексей Данилов опроверг эти сообщения, отметив при этом, что если бы Киев действительно готовил наступательную силовую операцию, то "приложил все усилия для того, чтобы не допустить утечки информации", передает Discover24.ru.

Согласно анонсам Кремля, на наступившей неделе в РФ запланировано крупное совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма, в котором будет участвовать и президент страны Владимир Путин. Однако не известно, намерен ли глава РФ посетить полуостров 17-18 марта, пишет URA.RU

В марте в украинских соцсетях появились многочисленные публикации фото– и видеокадров, свидетельствующих о перемещении военной техники. Некоторые предполагали, что ее отправляют к линии разграничения в Донбассе.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость158234
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Гость166515
С огнём играете кастрюлеголовые, разозлите путина шайгу вас в бараний рог загнёт в таком паложении и в Киев вернётесь хахаха, вояки хоеновы.
В куев они вернутся уже в качестве запеченой в котле свинины.
Гость162168
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Путь к Иловайскому котлу ко второму уроку открыто. Вперёдь, слава Украину.
Гость166515
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С огнём играете кастрюлеголовые, разозлите путина шайгу вас в бараний рог загнёт в таком паложении и в Киев вернётесь хахаха, вояки хоеновы.
Гость158234
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Гость166428
пора кончать путина с его болотом.
Пора хохло-папуасне поганой начинать работать руками, а не аналом и ртом.
Гость166428
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массированный удар ВСУ по этому осиному гнезду давно напрашивается.
это надо сделать хлопцi.
Гость166428
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Гость166498
Пора кончать кастрюлеград.
пора кончать путина с его болотом.
Гость158521
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Очередное гадание на кофейной гуще да еще и глупое, хохлам это не поможет.
Гость166498
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Пора кончать кастрюлеград.
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