Президент республики подчеркнул, что разработка поправок должна быть гласной и открытой

Сегодня, 15 марта, в Белоруссии начала свою работу Конституционная комиссия, которая разработает поправки в действующую Конституцию. Об этом объявил Александр Лукашенко в ходе встречи с членами этой комиссии.

Примечательно, что сегодня в стране отмечается День Конституции. Президент подчеркнул, что деятельность комиссии должна носить гласный и открытый характер, поэтому призвал членов комиссии организовать активное обсуждение предполагаемых корректировок в Основной закон, сообщает БЕЛТА.

"Публичность и прозрачность процесса обеспечат средства массовой информации, а также электронной коммуникации. Активно используйте данные ресурсы",

– добавил Лукашенко.

Также глава РБ заявил, что действующая Конституция себя не исчерпала, подчеркнув, что именно она помогла 25 лет назад создать суверенное, правовое и независимое государство. При это президент напомним, что по данным социологического опроса, около 65% белорусов не считают нужным менять действующую Конституцию.

При разработке поправок будет учитываться международный опыт, однако они все равно будут основаны на национальных интересах Белоруссии, ее правовых и политических традициях.

"Мы не в первый раз занимаемся этой работой. У нас есть не только международный, но и свой богатый опыт работы над Основным законом",

– подытожил белорусский лидер.

Напомним, что решение о создании Конституционной комиссии было принято на VI Всебелорусском народном собрании.