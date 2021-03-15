В Белоруссии начали работу по поправкам в Конституцию

В Белоруссии начали работу по поправкам в Конституцию
Александр Лукашенко. Фото: © 2021, Пресс-служба Президента Республики Беларусь/president.gov.by
Президент республики подчеркнул, что разработка поправок должна быть гласной и открытой

Сегодня, 15 марта, в Белоруссии начала свою работу Конституционная комиссия, которая разработает поправки в действующую Конституцию. Об этом объявил Александр Лукашенко в ходе встречи с членами этой комиссии.

Примечательно, что сегодня в стране отмечается День Конституции. Президент подчеркнул, что деятельность комиссии должна носить гласный и открытый характер, поэтому призвал членов комиссии организовать активное обсуждение предполагаемых корректировок в Основной закон, сообщает БЕЛТА. 

"Публичность и прозрачность процесса обеспечат средства массовой информации, а также электронной коммуникации. Активно используйте данные ресурсы", 

– добавил Лукашенко. 

Также глава РБ заявил, что действующая Конституция себя не исчерпала, подчеркнув, что именно она помогла 25 лет назад создать суверенное, правовое и независимое государство. При это президент напомним, что по данным социологического опроса, около 65% белорусов не считают нужным менять действующую Конституцию. 

При разработке поправок будет учитываться международный опыт, однако они все равно будут основаны на национальных интересах Белоруссии, ее правовых и политических традициях.  

"Мы не в первый раз занимаемся этой работой. У нас есть не только международный, но и свой богатый опыт работы над Основным законом", 

– подытожил белорусский лидер. 

Напомним, что решение о создании Конституционной комиссии было принято на VI Всебелорусском народном собрании. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

гость
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Хайль Луклер! :-)
вали укрочертей
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Майн Кампф пишите? С учетом картофельной составляющей? Зиг Лук!
Гость166561
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Главное про обнуление не забыть!☺
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