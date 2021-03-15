Пекин объяснил визит делегации в Крым

Пекин объяснил визит делегации в Крым
Фото: imagebroker/Guenter Fischer/www.globallookpress.com
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В ответ на попрание своих интересов на Украине Поднебесная решила вести бизнес на полуострове

Визит китайской делегации в Крым обусловлен сугубо деловыми интересами предпринимателей КНР в данном регионе, не нужно связывать его с политическими взглядами. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в понедельник, 15 марта.

Ничего личного, просто бизнес – таков посыл ответа Пекина на возмущение Киева по поводу поездки китайских представителей в Крым. Она не только совпала с очередной годовщиной воссоединения полуострова с Россией, но и произошла на фоне решения президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против китайских владельцев завода "Мотор Сич" в Запорожье. Да и сам завод Киев хочет национализировать.

По мнению нардепа Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича, своими действиями Киев добился, что Пекин, прежде занимавший нейтральную позицию в споре о статусе Крыма, решил отомстить за попрание своих интересов на Украине, демонстративно налаживая контакты с российским полуостровом.

В Китае отмечают, что руководствуются экономической целесообразностью.

"Китайские компании в связи с исторически сложившимися обстоятельствами и практической необходимостью на основе принципа рынка поддерживают сотрудничество и контакты с Крымом",

– заявил дипломат, призвав "не политизировать деловую активность", передает РИА "Новости".

Ранее эксперты предупреждали Киев, что его позиция по "Мотор Сич" угрожает национальным интересам Украины. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость162441
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А скоты, как обычно, завоняют, что в российский Крым кто-то приехал, а у Свинарнии не спросил. Еще лет через 20 эти тупари наконец поймут, что всем глубоко нacpать на них.
крым наш
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Иван С.
Не вижу комментаторов из кастрюляндии :)))
язык в глубоком Ж
Иван С.
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Не вижу комментаторов из кастрюляндии :)))
Гость166595
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Вот и обраточка прилетела :-) ни чё личного, дупу мы вам чисто по бизнесу порвем! :-) Хохлы вы долбо*ёбы!
Гость158748
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Рагули попали. Вслед за китайскими инвесторами от них и другие отвернутся. И останется 404 там где и должна быть - в глубокой зловонной дупе. А иначе и быть не могло, где рагули там всегда разруха и упадок, созидать они не способны, только рушить, верещать и гадить.
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