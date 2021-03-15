Пекин объяснил визит делегации в Крым

В ответ на попрание своих интересов на Украине Поднебесная решила вести бизнес на полуострове

Визит китайской делегации в Крым обусловлен сугубо деловыми интересами предпринимателей КНР в данном регионе, не нужно связывать его с политическими взглядами. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в понедельник, 15 марта.

Ничего личного, просто бизнес – таков посыл ответа Пекина на возмущение Киева по поводу поездки китайских представителей в Крым. Она не только совпала с очередной годовщиной воссоединения полуострова с Россией, но и произошла на фоне решения президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против китайских владельцев завода "Мотор Сич" в Запорожье. Да и сам завод Киев хочет национализировать.

По мнению нардепа Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича, своими действиями Киев добился, что Пекин, прежде занимавший нейтральную позицию в споре о статусе Крыма, решил отомстить за попрание своих интересов на Украине, демонстративно налаживая контакты с российским полуостровом.

В Китае отмечают, что руководствуются экономической целесообразностью.

"Китайские компании в связи с исторически сложившимися обстоятельствами и практической необходимостью на основе принципа рынка поддерживают сотрудничество и контакты с Крымом",

– заявил дипломат, призвав "не политизировать деловую активность", передает РИА "Новости".

Ранее эксперты предупреждали Киев, что его позиция по "Мотор Сич" угрожает национальным интересам Украины.