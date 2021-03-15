Укрепившаяся в Арктике "самоуверенная" Россия напугала Запад

Укрепившаяся в Арктике "самоуверенная" Россия напугала Запад
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Зарубежные страны пристально следят за всеми действиями нашей страны в регионе

Россия все больше укрепляется в Арктике. Это беспокоит и пугает некоторые страны, заинтересованные в расширении своего влияния на Крайнем севере.

В нашей стране доля арктической экономики намного выше, чем в других государствах. К тому же потепление климата дает все больше возможностей для прохода судов по региону, и поток грузов в принадлежащей РФ части стремительно растет, отмечают зарубежные СМИ.

До 25% мировых запасов углеводородов находятся в Арктике. Временно почти не труднодоступные месторождения, а также морские пути интересуют Россию и Китай. В регионе становится тесно, что слишком волнует соседние страны.

Не так давно в Норвегии говорили, что наблюдают за "самоуверенной Россией". Москва и Пекин могут использовать арктических коммерческих игроков для ведения различных операций, отмечали там.

Не только в этой стране, но и в Канаде, США пристально следят за активностью в Арктике. После присоединения Крыма и проведенных в Сирии операций действия России на Крайнем севере беспокоят эти страны. 

Из-за океана наблюдают, как Россия совершенствует разную инфраструктуру в Арктике и систематически проводит там военные учения. Присутствие боевых подразделений РФ в регионе расширяется, все чаще Канада использует там военные корабли и беспилотники, пишет Der Tagesspiegel со ссылкой на одно из последних исследований Совета по стратегическим рискам. 

Ранее западные СМИ предсказывали Америке господство в Арктике. США могут полностью контролировать обстановку в этом регионе, если победят в длительной гонке соперничества с Китаем и Россией, писпали зарубежные журналисты.

Полина ДОРОЖКИНА

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