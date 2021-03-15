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Официальный представитель Кремля
Дмитрий Песков приоткрыл завесу тайны над вопросом о том, кто станет новым
госсекретарем Союзного государства. Впрочем, никакой конкретики пока нет.
Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина лишь заявил, что данный вопрос уже обсуждался с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
На данный момент не сообщается, кому лидеры братских государств могут отдать предпочтение при назначении на высокую должность, пишет РИА "Новости".
К слову, недавно эксперт Вячеслав Шарапов заявил, что Лукашенко утратил интерес к Союзному государству после ослабления протестов.
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