Путин обсудил с Лукашенко кандидатуру нового госсекретаря Союзного государства

Поднять данный вопрос главы стран могли еще в Сочи

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков приоткрыл завесу тайны над вопросом о том, кто станет новым госсекретарем Союзного государства. Впрочем, никакой конкретики пока нет.

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина лишь заявил, что данный вопрос уже обсуждался с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

На данный момент не сообщается, кому лидеры братских государств могут отдать предпочтение при назначении на высокую должность, пишет РИА "Новости".

К слову, недавно эксперт Вячеслав Шарапов заявил, что Лукашенко утратил интерес к Союзному государству после ослабления протестов.

Ольга ФЕДОРОВА

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